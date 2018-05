EXODUS/ Su La7 il film con Paul Newman ed Eva Marie Saint (oggi, 2 maggio 2018)

Exodus, il film in onda su La7 oggi, mercoledì 2 maggio 2018. Nel cast: Paul Newman, Eva Marie Saint e SalMineo, alla regia Otto Preminger.

Exodus, il film in onda su La7 oggi, mercoledì 2 maggio 2018 alle ore 21.10. I colori bianco e azzurro della bandiera di Israele, padroneggiano la prima serata di La7 con la messa in onda della pellicola storica 'Exodus' del 1960. La pellicola che narra la fondazione dello stato ebraico nel primo dopoguerra, appena un paio d'anni dopo la liberazione europea dal nazional-socialismo hitleriano, si rifà direttamente alla Bibbia, all'esodo del popolo senza terra alla ricerca della terra promessa ad Abramo, in questo caso consolidata nell'immaginario geografico, ancora non politico, ma già meta del popolo ebreo errante e superstite dai campi di concentramento, pronto a costruire il proprio futuro nello stato nascente. Russi, americani, polacchi, italiani, francesi, inglesi, olandesi, tedeschi, da tutto il mondo nel dopoguerra giungono in Israele i superstiti del genocidio e la regia di Otto Preminger narra proprio quel momento storico, l'inizio di una nuova vita per migliaia di persone vittime della follia tedesca, ma anche la genesi (per rimanere in termini biblici) del tormento palestinese. Paul Newman è protagonista assoluto del del cast diretto da Otto Preminger (ricordiamo questo grande regista con i suoi capolavori assoluti 'Buongiorno tristezza (Bonjour Tristesse)' del 1957 o 'Dimmi che mi ami, Junie Moon (Tell Me That You Love Me, Junie Moon)' del 1968, 'masterpiece' immortali del neo-realismo contemporaneo). Accanto agli occhi azzurri più belli del cinema, l'attrice americana Eva Marie Saint, valorizzata da diversi registi come Vincente Minnelli nel brillante e sentimentale 'Castelli di sabbia' del 1965. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

EXODUS, LA TRAMA DEL FILM DRAMMATICO

L'allora Società delle Nazioni, nel dopoguerra capeggiato dalla Corona Britannica, controlla l'area geografica appartenente al popolo palestinese al fine di evitare una massiccia invasione di ebrei erranti, pronti a ricercare la nuova vita del post olocausto costruendo il proprio stato, la Terra Promessa ad Abramo nella Bibbia, Israele, ovviamente con Gerusalemme simbolo religioso al centro dell'interesse semita. In questo contesto caotico, una polveriera pronta ad esplodere, l'infermiera Katherine "Kitty" Fremont (Eve Marie Saint), stanziata a Cirpo in un campo accoglienza per ebrei di tutto il mondo in attesa di regolarizzare i propri ingressi nel nascente stato d'Israele, conosce un ebreo scampato all'Olocausto, attivista e leader di una fazione particolare. Il suo nome è Ari Ben Canaan (Paul Newman), membro del corpo paramilitare dell'Haganah. In una situazione divisa tra stalli ed attese e azioni collettive per eludere i controlli britannici, quindi entrando in Israele in ogni modo ed ad ogni costo, tra i due fiorisce una simpatia coltivata in un clima di tensione tra i reduci dell'Olocausto in standby esistenziale sull'isola di Cipro ma anche la determinazione del popolo palestinese di non subire un'invasione, purtroppo mai evitata, un documento della storia mondiale moderna molto particolare e poco conosciuto.

