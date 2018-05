Fabrizio Frizzi, la moglie Carlotta Mantovan torna a sorridere/ La vicinanza di Milly Carlucci

Fabrizio Frizzi, la moglie Carlotta Mantovan, visibilmente dimagrita, torna a sorridere grazie agli amici del conduttore: la vicinanza di Milly Carlucci.

02 maggio 2018 Stella Dibenedetto

Carlotta Mantovan e Fabrizio Frizzi

Dopo poco più di un mese dalla morte di Fabrizio Frizzi, Carlotta Mantovan torna a mostrarsi in pubblico. La moglie del conduttore, da quel tragico 26 marzo, non è più tornata sui social e non ha rilasciato dichiarazioni preferendo vivere il suo dolore nell’intimità della propria casa dedicandosi solo alla sua piccola Stella. L’occasione per tornare in pubblico, tuttavia, è arrivata con la partecipazione ad un evento sportivo organizzato per ricordare Fabrizio Frizzi. Al Palazzetto dello Sport di Roma è stata ritirata la maglia da basket che indossava Frizzi, amante dello sport. Il tutto è avvenuto tra la commozione generale. A sostenere Carlotta Mantovan c’era Milly Carlucci che, insieme alla moglie, è stata una delle persone più colpite dalla morte del conduttore. Non sono mancate anche le lacrime di Flavio Insinna, ma grazie alla presenza degli amici del marito e di chi gli ha voluto bene davvero, è tornata a sorridere, anche se per poche ore. La Mantovan, come mostrano le immagini che stanno circolando in queste ore, appare visibilmente segnata, fisicamente, dalla morte di Frizzi. Nonostante il dolore, però, sta cercando di andare avanti per il bene della sua bambina ricordando l’amore che il suo Fabrizio ha lasciato a tutti.

FABRIZIO FRIZZI: FUTURO IN RAI PER LA MOGLIE CARLOTTA MANTOVAN?

Quale sarà il futuro di Carlotta Mantovan? La moglie di Fabrizio Frizzi è una giornalista che, in passato, ha lavorato anche a Sky. In questo particolare momento della sua vita, il lavoro è l’ultimo dei suoi pensieri dovendosi dedicare a sua figlia a cui è mancato improvvisamente il padre. Essendo molto giovane, però, Carlotta potrebbe decidere di tornare presto a lavorare e, ad accoglierla, potrebbe essere la Rai che, nella settimana della scomparsa di Frizzi, ha dedicato molta attenzione alla memoria del conduttore. A chiamare in Rai Carlotta Mantovan è proprio Milly Carlucci che, in un’intervista rilasciata ai microfoni del Corriere, ha dichiarato: “Visto che la nostra è davvero una famiglia vorrei tanto che Carlotta, che è una brava giornalista, venisse a lavorare in Rai". Il futuro professionale della Mantovan, dunque, sarà in Rai?

