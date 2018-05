GREEN ZONE/ Su Rete 4 il film con Matt Dammon e Greg Kinnear (oggi, 2 maggio 2018)

Green Zone, il film in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 2 maggio 2018. Nel cast: Matt Damon, Greg Kinnear e Jason Isaac, alla regia Paul Greengrass. La trama del film nel dettaglio.

02 maggio 2018 Cinzia Costa

il film action in seconda serata su Rete 4

NEL CAST MATT DAMON

Green Zone, il film in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 2 maggio 2018 alle ore 23.40. Una pellicola di genere action che è stata affidata alla regia di Paul Greengrass. La pellicola ha potuto contare anche sulle straordinarie performance attoriali di artisti internazionali del calibro di Matt Damon e Greg Kinnear. La storia narrata nel film ripercorre il contenuto di un romanzo scritto da Rajiv Chandrasekaran. Tra i produttori, assieme a Tim Bevan, appare anche Paul Grenngrass, il regsita del film. Quest'ultimo è un volto noto del mondo di Hollywood, già famoso per aver curato la regia di pellicole come The Bourne Ultimatum - Il ritorno dello sciacallo e Captain Phillips - Attacco in mare aperto. Ha già collaborato con Matt Damon in The Bourne Supremacy, Jason Bourne e The Bourne Ultimatum. ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

GREEN ZONE, LA TRAMA DEL FILM ACTION

Il governo di Saddam Hussein è finalmente crollato sotto il peso di una violenta rivolta popolare. Intanto l'esercito americano invade l'Iraq nella speranza di rinvenire gli armamenti in possesso del despota saudita e scongiurare un possibile ritorno del governo autoritario. Siamo nel 2003 e Roy Miller guida un team di forze speciali che ha proprio il compito di scovare gli armamenti ma, i primi tentativi non portano a nulla. I superiori di Miller, infatti, continuano ad indicare alla squadra obiettivi che poi puntualmente si rivelano sprovvisti di qualsiasi armamento. Miller inizia ad insospettirsi ed i suoi dubbi diventano certezze dopo la soffiata di membro della CIA che gli rivela della totale assenza di armi di distruzioni di massa. Grazie all'aiuto di un informatore locale, Miller si impossessa di un quadernino contente importanti informazioni e, contravvenendo agli ordini dei suoi superiori, si allea con la CIA e l'agente Brown. Miller e la sua squadra si mettono così sulle tracce del generale Al-Rawi emissario di Hussein.

