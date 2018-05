Georgia Luzi / La conduttrice di Quattro mamme e quella proposta indecente da un produttore...

02 maggio 2018

Stasera Georgia Luzi, insieme con Flavio Montrucchio, torna su Fox con il programma d'intrattenimento Quattro mamme. Il portale TvBlog ha intervistato la Luzi, toccando vari argomenti, si inizia parlando dei momenti in cui la Luzi avrebbe voluto abbandonare tutto: "Ci sono stati sicuramente momenti in cui avrei voluto mollare e chissà che non accada in futuro. Sul lavoro non ho un carattere “accomodante”, quello che non mi sta bene lo dico sia che mi trovi di fronte un redattore, un autore o un direttore di rete. Questo mi ha portato spesso a dover dire NO. E i No costano, costano molto. "Una volta avevo firmato un contratto per un programma, dovevo partire la mattina successiva per iniziare a lavorare. Bene, la sera precedente ricevo la telefonata del produttore del programma stesso. Non ti dico cosa mi disse al telefono, ma la proposta era chiara. In dieci minuti ho chiamato la mia agente dell’epoca, ho annullato il contratto, perso il lavoro e accettato di pagare la penale. Insomma in questo ambiente bisogna farsi un culo tanto ogni giorno per farlo in modo pulito, soprattutto se sei una donna. ‘Na faticaccia, ma per ora resisto".

Parole che fanno riflettere i ribadiscono la difficoltà delle donne a farsi strada in questo mondo dove si incontrano anche personaggi alquanto discutibili. Nella lunga intervista si parla anche di come la Tv sia cambiata nel corso del tempo: "E’ diventata esattamente come quando vai alla posta o fai la fila al supermercato. C’è il furbo che ti passa avanti, il maleducato che parcheggia in tripla fila, e quello che con arroganza ti prende l’ultimo vasetto di Nutella senza chiedere. Quello che vorrei veramente? Vorrei si tornasse alla gentilezza. Ma leggendo le notizie dei cambiamenti di palinsesti e conduttori di questi ultimi giorni mi rendo conto di quanto non solo non paghi, ma sia fuori moda. Un po’ come la “bella tv”. Quindi, come non detto."

