Grande Fratello 2018/ Veronica Satti, Alessia e Danilo contro Aida? Ultimo affondo dopo l'addio di Baye Dame

Grande Fratello 2018, i ragazzi nella Casa sono ancora scossi dall'uscita di Baye Dame. "Doveva essere espulsa anche Aida Nizar": parlano Veronica Satti, Danilo e Alessia

02 maggio 2018 Anna Montesano

Aida Nizar e Baye Dame - Grande Fratello 15

Nella Casa del Grande Fratello 15 si continua a parlare della squalifica di Baye Dame e di quanto accaduto nel corso della diretta di lunedì. Aida Nizar continua ad essere al centro dei dialoghi dei ragazzi che sembrano, tuttavia, aver ritrovato un'armonia, forse apparente. Nella Casa il clima è più disteso dopo l'uscita di Baye Dame ma l'astio nei confronti di Aida non è ancora cancellato. A parlarne è Veronica Satti, figlia di Bobby Solo, che ritiene che la spagnola avrebbe meritato la squalifica così come Baye. Lucia Orlando, intanto, continua ad essere scossa per l'uscita del suo migliore amico della Casa, a consolarla c'è però Danilo che dice la sua su quanto accaduto nella diretta. "Io so passato per matto davanti a tutta Italia, perchè io con Baye mi ci confrontavo. - ammette - Tante cose le abbiamo viste tutti, Baye diceva la verità".

ALESSIA E AIDA A CONFRONTO

Ma anche Alessia Prete, finora rimasta abbastanza in disparte in merito a quanto accaduto in questi giorni nella Casa del Grande Fratello 15 e alla squalifica di Baye Dame, decide di dire la sua sull'uscita dell'amico oltre che su quanto accaduto con Aida Nizar. "Sono stata accusata di essere falsa perché non mi sono messa in mezzo alle discussioni dicendo ogni volta quello che pensavo. - sbotta a tavola l'ex Miss - Ma il fatto che io non abbia alzato la voce non significa che abbia giustificato qualsiasi tipo di comportamento. Dal primo giorno dopo che sono stata male mi sono resa conto che c'era uno stato d'ansia per cui siamo andati oltre. Ho chiesto scusa ad Aida per i miei modi". Un'atmosfera comunque molto più pacata rispetto a quella degli ultimi giorni: resisterà?

