Ivana Trump e Rossano Rubicondi a Ballando con le Stelle/ Milly Carlucci l’ha corteggiata per due anni

Ivana Trump e Rossano Rubicondi a Ballando con le Stelle: Milly Carlucci l’ha corteggiata per due anni, ecco cosa faranno i due ex durante la semifinale del programma.

02 maggio 2018 Valentina Gambino

Ivana Trump e Rossano Rubicondi ospiti a Ballando con le Stelle

La semifinale di Ballando con le stelle 13 è dietro l'angolo e Milly Carlucci non intende perdere. Dopo alcune vittorie in termini di ascolti TV, il programma dedicato alla danza della rete ammiraglia di Casa Rai, si affiderà alla presenza di Ivana Trump e Rossano Rubicondi nel ruolo di ballerini per una notte. Prosegue quindi, la scia sugli "ex" che si vogliono bene e ritornano in televisione per poterlo dimostrare. Dopo Al bano Carrisi e Romina Power quindi, anche loro avranno modo di dimostrare al pubblico quanto l'amore possa essersi tramutato in affetto, rispetto, amicizia e stima. Per l'occasione, dopo l'ennesima sconfitta, anche Maria De Filippi sta preparando un cast di tutto rispetto. In programma per il serale di Amici infatti, è prevista l'eliminazione di due talenti dopo le precedenti due puntate che hanno visto l'intero cast restare in gara. Ivana Trump secondo ciò che riferisce Repubblica, sarebbe stata corteggiata da Milly Carlucci per ben due anni. L'ex moglie dell'attuale presidente degli Stati Uniti quindi, dopo numerose smancerie avrebbe ceduto al corteggiamento dell'intera squadra Rai del sabato sera.

Ivana Trump e Rossano Rubicondi ospiti a Ballando con le Stelle

Durante la diretta della semifinale di Ballando con le stelle 2018, Ivana Trump e Rossano Rubicondi affronteranno la difficile prova di mettere in piedi una coreografia di danza in poche ore. L'esibizione poi, verrà valutata da Sandro Mayer, il direttore di DiPiù che presente a bordo campo con Roberta Bruzzone, affiderà un punteggio alla coppia di inediti danzatori. Di seguito, il tesoretto ottenuto verrà anche consegnato ad una delle coppie in gara, migliorando la posizione in classifica. La carriera di Ivana Marie Zelnícková (questo il suo nome da nubile) è iniziata in televisione e nel mondo della moda. Successivamente le sue passioni si sono spostate interamente sulla moda ed anche sulla scrittura. Nel 1977 il matrimonio con il Tycoon, ha visto anche la nascita di tre figli: Donald Trump Jr, Ivanka Marie e Eric Fredrick e il divorzio è arrivato nel 1992. Dopo un altro matrimonio fallito, nel 2008 ha sposato Rossano Rubicondi che sabato sera danzerà al suo fianco.

© Riproduzione Riservata.