Johnny Deep denunciato dalle ex guardie del corpo/ “Lavoro tossico e pericoloso”, ecco tutti i motivi

02 maggio 2018 Valentina Gambino

Johnny Deep ancora nei guai con la legge

Ancora guai per Johnny Deep. Il celebre attore dopo i problemi economici ed i guai per il divorzio da Amber Heard ha dovuto anche fare i conti con la frode milionaria della sua ex agenzia, The Management Group. Quando sembrava tutto finito, si sono invece riaperti altri inquietanti scenari che preannunciano nuove problematiche dietro l'angolo: è stato denunciato da due ex guardie del corpo, che lo accusano di mancati pagamenti, lavori extra e ambiente di lavoro decisamente “tossico”. I due uomini si chiamano Eugene Arreola e Miguel Sanchez, ed hanno svolto per lui il lavoro da bodyguard fino al 2016. I due, oltre al normale lavoro da guardia del corpo, dovevano anche fare i babysitter, gli autisti per tutta la famiglia e proteggere l’attore da se stesso e dai suoi numerosissimi vizi. Uno scenario inquietante che, a distanza di anni ha visto i due uomini ribellarsi. Nella denuncia presentata da Arreola e Sanchez si legge che Deep avrebbe chiesto loro di "guidare veicoli che contenevano sostanze illegali" e di fare da babysitter al figlio sedicenne, del quale erano "costretti a cedere ad ogni capriccio per il timore di perdere il lavoro".

Le due guardie del corpo erano state personalmente assunte da Johnny Deep dopo i problemi nati con l'agenzia The Management Group, di cui entrambi facevano parte. Dopo il cambio di gestione, in base alla denuncia presentata da poco, le condizioni lavorative sarebbero oltremodo peggiorate. Negli stipendi infatti, mancavano gli straordinari, i pasti e i riposi dovuti per legge. Le due ex guardie del corpo hanno anche precisato di essere stati costretti a "proteggere Depp da sé stesso e dai suoi vizi”, come quando avrebbero dovuto "pulirgli il volto dagli evidenti segni della droga all'interno di un nightclub". Depp avrebbe costretto il suo personale a "condizioni e situazioni non sicure" e "a causa dell'ambiente di lavoro tossico e pericoloso e delle costanti violazioni del codice del lavoro" sia Sanchez sia Arreola sono stati costretti a lasciare il loro lavoro nonostante "non nutrissero nessuna cattiva volontà nei confronti di Johnny Depp". Attualmente i due hanno chiesto dei risarcimenti per le ore di lavoro extra non stipendiate e per le numerose mensilità non pagate oltre che i pasti e le indennità di riposo e tutte le spese legali.

