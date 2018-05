Kanye West, "La schiavitù fu una scelta"/ È bufera contro il cantante: lui chiarisce su Twitter

Kanye West scatena grosse polemiche dopo una lunga intervista a Tmz, dove dichiara "La schiavitù fu una scelta". Lui chiarisce su Twitter ma la comunità afroamericana è furiosa

02 maggio 2018 Anna Montesano

Kanye West

Nuove polemiche hanno investito Kanye West, il rapper già al centro delle critiche per aver appoggiato il presidente Donald Trump su Twitter. Il rapper ha rilasciato una lunga intervista a Tmz che ha fatto molto discutere definendo la schiavitù una scelta: "Quando senti parlare di schiavitù per 400 anni suona come una scelta. Sei stato lì per 400 anni ed è tutto per te. È come essere mentalmente in carcere. Preferisco la parola 'prigionia', perché 'schiavitù' è troppo legata al mondo dei neri, così come l'Olocausto a quello degli ebrei. La prigione è qualcosa che ci unisce come un'unica razza, bianchi e neri, siamo la razza umana". I social si sono naturalmente scatenati attaccando il rapper per delle affermazioni alquanto discutibili. In seguito West, attraverso Twitter, ha provato a chiarire meglio il suo pensiero.

IL CHIARIMENTO DI KANYE WEST

"Naturalmente so che gli schiavi non sono stati incatenati e messi su una barca per loro libera volontà. Il punto è che siamo rimasti in questa posizione anche se i numeri erano dalla nostra parte: significa che eravamo mentalmente ridotti in schiavitù. Ci hanno tagliato le lingue in modo che non potessimo comunicare l'uno con l'altro. Non permetterò che questo accada anche a me". Da qui, l'appello al 'libero pensiero' lanciato da West che ha spiegato di aver parlato di 400 anni perché "non possiamo essere mentalmente imprigionati per altri 400. Abbiamo bisogno del pensiero libero adesso. Anche la mia dichiarazione ne era un esempio. Ancora una volta vengo attaccato per avere presentato nuove idee". Il rapper nell'intervista ha inoltre ribadito il sostegno a Trump ribadendo di sentirlo come un fratello e che la gente non può impedirlo di amarlo.

