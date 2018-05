LO SCUDO DEI FALWORTH/ Su Rete 4 il film con Tony Curtis (oggi, 2 maggio 2018)

02 maggio 2018 Cinzia Costa

il film epico nel pomeriggio di Rete 4

NEL CAST TONY CURTIS

Lo scudo dei Falworth, il film in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 2 maggio 2018 alle ore 16,40. Una pellicola di genere epica del 1954 che è stata ispirata ad un opera romanzata dal titolo Men on Iron, la pellicola vede protagonisti Tony Curtis, Janet Leigh, David Farrar, Barbara Rush, Herbert Marshall e Torin Thatcher. Lo scudo dei Falworth ha potuto contare sulla regia di un grande regista americano degli anni 40 e 50 come Rudolph Maté, che ha contribuito al successo di produzioni cinematografiche del calibro di Il dominatore dei sette mari, Quando i mondi si scontrano , Uomini violenti e Il marchio di sangue. Il film con protagonista Tony Curtis è stato anche il primo della storia del cinema ad essere stato girato con il sistema Cinemascope. Il personaggio protagonista di Myles Falworth è stato interpretato da Tony Curtis, uno degli artisti più apprezzati e stimanti del cinema hollywoodiano anni 40 e 50, celebre per le sue apparizioni in Quei temerari sulle loro pazze, scatenate, scalcinate carriole, Lo strangolatore di Boston e La grande corsa. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

LO SCUDO DEI FALWORTH, LA TRAMA DEL FILM EPICO

Per rifocillarsi dopo un'estenuante battuta di caccia, il conte Alban, Robert ed il sovrano inglese, decidono di sostare presso un piccolo borgo noto col nome di Crosbey-Dale. Intenzionato ad evitare l'arruolamento forzato nell'esercito di Alban, il giovane Myles Falworth tenta di non farsi avvistare dai tre uomini che finiscono però per riconoscerlo. Si innesca così un'andrenalinico inseguimento che termina nella chiesa di paese. Qui, infatti, frate Edward soccorre Myles, salvandolo dalla furia del conte Alban. Poco dopo, Myles e sua sorella Meg scoprono di essere i diretti discendenti della casata nobiliare dei Mackworth e che, se verranno scoperti, la loro vita verrà messa a repentaglio. L'indomani i due decidano di recarsi presso la dimora dei Mackworth per andare in contro al loro destino.

