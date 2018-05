Licia Colò/ Addio a Raitre, cambia tutto su Tv2000: "Andare via non è stato semplice, ma..."

Il nuovo format su TV 2000, il rapporto di coppia e la maternità: Licia Colò si racconta e nel farlo ripercorre i motivi che hanno determinato il suo addio a Raitre.

Archiviata l'esperienza con "Alle Falde del Kilimangiaro", che per oltre sedici anni l'ha vista protagonista su Raitre, Licia Colò continua a dedicarsi al mondo della natura su TV 2000, dove da ormai quattro edizioni conduce con successo un programma tutto dedicato alla natura. Il format, dal titolo Il mondo insieme, va in onda dal 2014, anno in cui la conduttrice ha scelto di lasciare il suo posto in Rai perché - così come ha rivelato a DipiùTV - "non c'erano più le condizioni per realizzare una trasmissione come volevo io, per portare avanti il mio progetto". Nel corso dell'intervista realizzata da Francesca De Pasquale, la conduttrice ha spiegato che abbandonare Raitre in quel momento è stata una "scelta obbligata" e "andare via non è stato semplice"; tuttavia, lasciare il suo posto a Viale Mazzini le ha dato lo stimolo per buttarsi in una nuova avventura, tanto che oggi quel periodo sembra soltanto un lontano ricordo: "Come ho sempre fatto nella mia via, ho cercato di guardare l'aspetto positivo di quella situazione: invece di piangermi addosso, l'ho presa come uno stimolo per rinnovarmi, per ripartire".

LA NUOVA SFIDA SU TV 2000

Al fianco di Licia Colò, nell'avventura a TV 2000, anche suo marito Alessandro Antonino, che ha collaborato con lei alla creazione e alla nascita del nuovo format: "Abbiamo ideato un programma tutto nuovo che parlasse degli argomenti che da sempre mi sono più cari, come i viaggi e l'ambiente, ma in maniera diversa: così è nato il mondo insieme, che considero un po' il nostro figlio televisivo". Dal progetto iniziale alla realizzazione, il passo è stato breve: "Abbiamo proposto questa trasmissione al direttore di TV 2000 Paolo Ruffini, che io conoscevo bene perché anni prima era stato il mio direttore a Raitre: a lui il progetto è piaciuto ed eccoci qui". Alessandro Antonino, inoltre, non è soltanto uno degli ideatori del format, ma da quattro stagioni ricopre con successo il ruolo di inviato: "È stato naturale che ci lavorasse anche lui, poiché Alessandro mi aveva seguito nei viaggi che avevo fatto per lavoro".

ALESSANDRO ANTONINO SEMPRE AL SUO FIANCO

Nel corso dell'intervista realizzata per Dipiù Tv, Licia Colò ha parlato delle differenze caratteriali del rapporto che la lega a suo marito Alessandro Antonino, un uomo più giovane di lei di 11 anni: "Abbiamo sempre discusso parecchio perché siamo molto diversi - ha rivelato la conduttrice - io sono più precisa e rigorosa, lui è più accomodante e affronta la vita con elasticità". Lavorare insieme, inoltre, si è rivelato più complicato del solito, dal momento che "se a livello professionale ho trovato in Alessandro un ottimo collaboratore, che non mollerò mai, la nostra vita di coppia ne ha risentito". A dispetto degli scontri professionali, però, Licia Colò conferma che la crisi è ben lontana dalla sua coppia, sempre più unita anche grazie alla presenza della loro figlia: "un matrimonio è faticosissimo, è un lavoro quotidiano. Abbiamo dei problemi ma ci impegniamo ogni giorno per risolverli. Perché ci vogliamo molto bene e anche perché abbiamo una figlia: questo, comunque vada, ci terrà uniti per sempre".

