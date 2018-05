Paolo Sorrentino, Loro 2: “Non è un film ideologico”/ “Silvio Berlusconi, niente critiche ma comprensione”

Loro 2, il film di Paolo Sorrentino: in sala a partire dal 10 maggio 2018 il secondo capitolo del lungometraggio su Silvio Berlusconi, interpretato da Toni Servillo

02 maggio 2018 - agg. 02 maggio 2018, 17.34 Carmine Massimo Balsamo

Loro 2, Toni Servillo nei panni di Silvio Berlusconi

C'è grande attesa per Loro 2, in uscita nelle sale cinematografiche il 10 maggio. Il primo capitolo del dittico di Paolo Sorrentino, che oggi ha preso le distanze dal gioco dei nomi che si è scatenato dopo l'uscita del primo film. «Un gioco da rotocalco che non ha senso. Ci tengo a dirlo, perché non si scherza se vengono chiamate in causa persone reali quando non ne avevo intenzione. Ho lasciato spazio a qualche personaggio non esistente per poter essere libero di inventare», ha dichiarato il regista napoletano. Sorrentino non vuole entrare nel dibattito sul berlusconismo, ma far emergere i sentimenti dietro l'uomo politico e certi personaggi intorno a lui. Il suo non è né un attacco né una difesa. «Non è un film schierato o ideologico. Quello che mi interessava indagare era la dimensione dei sentimenti che stava dietro ai personaggi, le paure. Berlusconi stesso ha paura d'invecchiare, aleggia poi il timore della morte, anche nei ragazzi di vent'anni. In questo risiede, per me, l'attualità del film, non nei fatti, che sono storici», ha aggiunto il regista, come riportato da ComingSoon. Sorrentino ha proseguito parlando del rischio che si è preso con il suo tono comprensivo. Il suo del resto è stato «uno sguardo nei dolori e nelle paure, in cui non ci sono vinti né vincitori, né si può condannare chi si trova in difficoltà, specchio dell'universo in cui viviamo». (agg. di Silvana Palazzo)

LORO 2, IL FILM DI PAOLO SORRENTINO

Loro 2, il film di Paolo Sorrentino su Silvio Berlusconi: il prossimo 10 maggio 2018 in sala il secondo capitolo del lungometraggio del regista premio Oscar per La grande bellezza sul Cavaliere. Il leader di Forza Italia è interpretato da Toni Servillo, affiancato da un cast di altissimo livello: da Elena Sofia Ricci a Riccardo Scamarcio, passando per Ricky Memphis e Kasia Smutniak. I fan di Paolo Sorrentino hanno potuto ammirare la prima parte del film a partire dal 24 aprile 2018, con la critica che ha accolto positivamente l’ultimo lavoro del regista classe 1970. Oggi, a Roma, in programma l’anteprima stampa e Anonima Cinefili ha analizzato approfonditamente questo secondo capitolo in una visione più ampia: “E' un film incredibilmente coraggioso non solo per la scelta di mettere in scena il quasi-presente (con un’operazione molto più vicina alla storiografia narrativa tipica della Grecia classica che al bio-pic), ma anche e soprattutto per l’ardire di prendere indirettamente una posizione fuori dal coro nel grande e importantissimo dibattito sollevatosi in seguito al caso Weinstein”, il commento del direttore Luca Ciccioni. L'attesa aumenta e c'è grande curiosità sul secondo e ultimo atto sull'uomo, politico e imprenditore, più discusso degli ultimi venti anni.

SILVIO BERLUSCONI, UNA STORIA DI SOLITUDINE E DI CADUTA

Loro 2 sembra discostarsi dal primo capitolo, soprattutto per ciò che concerne la concezione e la realizzazione: “l’impressione è che la necessità di suddividere in due capitoli quasi autonomi un’unica opera abbia costretto a ridistribuire in modo un po’ forzato i passaggi della storia, portando a un montaggio che, se nel primo capitolo è da storia del cinema, nel secondo sembra peccare di una incolpevole incertezza”, sottolinea il sito specializzato Anonima Cinefili. Il commento, comunque, resta positivo: "l’ultimo film di Paolo Sorrentino (inteso come somma dei due capitoli) è di quelle esperienze che da sole basterebbero comunque a far innamorare del Cinema". Intervenuto in conferenza stampa, il regista napoletano ha commentato: Siamo partiti da una storia d’amore, quella di Silvio Berlusconi e Veronica Lario: è stato esattamente quanto ci siamo detti io e Contarello nella stesura della sceneggiatura. Non è un film schierato o ideologico: sarebbe stupido fare film così, avremmo toccato questioni già dibattute e dalle quali siamo fuori tempo massimo"".

