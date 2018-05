MR. CROCODILE DUNDEE II/ Su Rete 4 il film con Paul Hogan (oggi, 2 maggio 2018)

Mr. Croccodile Dundee II, il film in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 2 maggio 2018. Nel cast: Paul Hogan, Linda Kozloswy e John Meillon, alla regia John Cornell. Il dettaglio.

02 maggio 2018 Cinzia Costa

il film d'avventura in prima serata su Rete 4

NEL CAST PAUL HOGAN

Mr. Croccodile Dundee II, il film in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 2 maggio 2018 alle ore 21,15. Una bella pellicola d'avventura quella proposta per la prima serata di Rete 4, che vedrà l'arrivo nella Grande Mela del cacciatore di coccodrilli marini più famoso al mondo, mr. Crocodile Dundee, non più nei territori del Nord australiano, nelle terre dei suoi 'giringiro' di caccia, ma nella feroce jungla newyorkese con il sequel del fortunato 'Mr. Crocodile Dundee'. Accanto al protagonista indiscusso, Paul Hogan (alla fine anche questo film è uno show di un personaggio in cui si mescola machismo, amore per la natura e per la giustizia, minimalismo poetico di un rude australiano molto più amico degli aborigeni e dei serpenti che degli esseri umani di metropoli), la moglie di Hogan, Linda Kozloswy, inutile negarlo, bellissima attrice dal sorriso dolce e ammaliante, quasi mostrando una vera ammirazione per il marito 'personaggio'. Il film è tutto per loro, nel cast Hogan e la Kozlowsky incontrano attori come John Meillon, molto conosciuto in Australia, meno nel resto del mondo, per quanto in realtà abbia partecipato a diversi cast americani, e tutta una serie di comprimari a volte al limite della 'macchietta' cinematografica. D'altronde anche 'Mr. Crocodile Dundee II' altro non è che la parodia di Hogan e del suo personaggio, e tutta la triolgia del cacciatore di coccodrilli vede in lui il fulcro in ogni aspetto della produzione, dalla recitazione alla regia, dalla sceneggiatura al finanziamento di quella che è stata un'ottima scelta d'investimento. Hogan comunque andrebbe ricordato anche per i suoi esordi di anchorman televisivo e il suo 'Paul Hogan show' negli anni '70 fu una sorta di 'David Letterman show' ante-litteram che lo portò alla consacrazione televisiva nazionale nel paese 'down under'. Ma vediamo adesso l atrama del film nel dettaglio.

MR. CROCODILE DUNDEE II, LA TRAMA DEL FILM D'AVVENTURA

Mr. Crocodile Dundee segue Sue, la bella giornalista conosciuta e più volte salvata nella sua selvaggia terra del Nord durante i reportage di miss Charlton (ovviamente la coppia protagonista Hogan - Koslowski), nella città in cui Sue vive, New York. L'impatto con la metropoli più cosmopolita del mondo per Dundee è pari solamente all'impatto di Sue con le terre selvagge australiane ed Hogan manifesta la sua insofferenza per New York quasi subito dopo l'arrivo in città. Ma il suo spirito d'adattamento vince presto sulla bruttezza di cemento di un uomo abituato al verde, all'outback, alla foresta australiana. Dundee ha un fascino che piace ai newyorkesi che con lui vengono in contatto, la sua simpatia e la sua rude semplicità lo portano alla popolarità nel ricco quartiere dove vive Sue, tranne ad una persona, Rico, un narcotrafficante colombiano denunciato dal marito di Sue durante un'inchiesta in Colombia sui signori della guerra e della droga, marito ucciso dallo stesso Rico e dal suo esercito di para-militari senza scrupoli. Rico giunge in città, rapisce Sue in pieno giorno, vuole la vendetta totale perché, nonostante abbia ucciso il marito giornalista della bella americana, la verità su chi sia e su come si sia arricchito ha determinato per Rico l'inzio della clandestinità, braccato dalla polizia anti-droga dell'intero continente americano. Dundee non perde tempo, cambia il colore dell'ambiente ma anche New York è una jungla e un vero cacciatore segue il suo fiuto sulle tracce di quello che ha l'aspetto di un uomo ma la pericolosità di un coccodrillo, pane per i denti di Mr. Crocodile. Liberata Sue, la coppia scappa in Australia, Rico si pone sulle loro tracce ma là comanda Dundee e la natura australiana, la fitta rete di amicizie aborigene, la conoscenza di un territorio ostile ma per Dundee casa, è l'inizio della riscossa per la coppia e del declino del narcotrafficante.

© Riproduzione Riservata.