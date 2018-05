MRS DOUBTFIRE/ Su Italia 1 il film con Robin Williams e Sally Field (oggi, 2 maggio 2018)

Mrs Doubtfire, il film in onda su Italia 1 oggi, mercoledì 2 maggio 2018. Nel cast: Robin Williams, Sally Field e Pierce Brosnan, alla regia Chris Columbus. La trama del film nel dettaglio.

02 maggio 2018 Cinzia Costa

il film comico in prima serata su Italia 1

NEL CAST ANCHE PIERCE BROSNAN

Mrs Doubtfire, il film in onda su Italia 1 oggi, mercoledì 2 maggio 2018 alle ore 21.20. Torna in tv un grande classico del cinema comico con protagonista Robin Williams. Stiamo parlando di Mrs Doubtfire, pellicola del 1993 che è stata diretta da Chris Columbus, noto anche per aver diretto grandi successi internazionali come Mamma ho perso l'aereo e Nemiche amiche. Nel 1999 è tornato a collaborare con Robin Williams nel film L'uomo bicentenario. Tratto da un romanzo ideato da Anne Fine, la pellicola vede protagonista Daniel Hillard che, pur di trascorrere del tempo con i suoi figli, finge di essere una tata all'insaputa della sua famiglia. Tra i produttori del film appare anche lo stesso Robin Williams. Accanto a lui nel cast di Mrs Doubtfire troviamo anche Sally Field e Pierce Brosnan. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

MRS. DOUBTFIRE, LA TRAMA DEL FILM COMICO

Il matrimonio tra David e sua moglie Miranda è ormai giunto al capolinea. La coppia decide così di divorziare dopo una lunga storia d'amore che ha regalato loro due splendidi figli. La sentenza del tribunale impone a David, disoccupato e senza uno stipendio fisso, di trascorrere del tempo con i suoi figli solo nel fine settimana. Per David, legatissimo ad entrambi i figli, la situazione è davvero insostenibile. Decide però di porvi rimedio quando scopre che la sua ex moglie Miranda ha intenzione di assumere una governante che possa aiutarla con la casa e l'educazione dei suoi figli. A David, doppiatore e attore straordinario, viene in mente un'idea audace ed esilarante. L'uomo, pur di trascorrere più tempo con i suoi figli, assume le sembianze di una simpatica donna di mezza età, riuscendo a farsi assumere da Miranda. La sua recita andrà a buon fine o verrà smascherato dalla sua famiglia?

