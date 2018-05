Matteo Gentili e Alessia Prete, il feeling aumenta/ Nuova coppia nella casa del Grande Fratello 2018

Matteo Gentili e Alessia Prete sempre più vicini nella casa del Grande Fratello 2018: il feeling tra i due aumenta, il gossip impazza. Nasce una nuova coppia?

02 maggio 2018 Stella Dibenedetto

Matteo Gentili e Alessia Prete

Matteo Gentili e Alessia Prete sempre più vicini nella casa del Grande Fratello 2018. Il calciatore e la bella mora che arriva da Torino trascorrono tantissimo tempo insieme e la vicinanza tra i due sta alimentando il gossip all’interno della casa. Matteo e Alessia si allenano insieme, si cercano con lo sguardo e si concedono spesso abbracci e carezze. Secondo gli altri inquilini della casa, Alessia e Matteo si piacciono e da qui alla fine dell’avventura, potrebbe nascere qualcosa più dell’amicizia. “Quei due si piacciono” ha affermato Luigi Favoloso: “Alessia è bellissima, semplicissima, starebbero bene insieme. Bisogna vedere se lui o lei qui si sentiranno di esporsi qui o aspetteranno di uscire. Matteo quando parla di lei però cambia proprio faccia. Secondo me un’attenzione particolare e un interesse c’è!”. Anche Lucia Bramieri è convinta che tra i due ci sia una simpatia speciale “anche se qui si tengono". Secondo Mariana, invece, molto vicina ad Alessia, Matteo è attratto solo dal carattere della Prete: “A lui piace solo di carattere”.

MATTEO GENTILI E ALESSIA PRETE: STA NASCENDO UNA COPPIA?

Nella casa del Grande Fratello 2018, una nuova coppia potrebbe nascere. Dopo essere tornato single e aver avuto l’incontro con Paola Di Benedetto, Matteo Gentili è sempre più sereno nella casa e, accanto ad Alessia Prete tira fuori il meglio di sé. Durante una conversazione con Luigi Favoloso, Matteo ha ammesso di stare bene con Alessia, ma al momento, la loro, è solo un’amicizia. Nella casa, tutti fanno il tifo per loro, ma nessuno dei due sembra disposto a fare il passo successivo. Dopo Lucia Orlando e Filippo Contri, sempre più vicini e legati, nella casa sta nascendo una nuova coppia? Il tempo a disposizione non è molto e il calciatore, ancora con il cuore ferito, non ha alcuna intenzione di bruciare le tappe. I due, dunque, aspetteranno di uscire dalla casa per lasciarsi andare?

