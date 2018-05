Maurizio Costanzo, dedica d'amore per Maria De Filippi / "Lei per me è l'amore, l'antidoto alla depressione"

Maurizio Costanzo, intervistato dal settimanale Oggi, fa una bellissima dedica d'amore per Maria De Filippi: "Lei per me è l'amore, l'antidoto alla depressione"

02 maggio 2018 Anna Montesano

Maurizio Costanzo e Maria De Filippi

Quello tra Maurizio Costanzo e Maria De Filippi è un rapporto che si consolida sempre di più, anno dopo anno. Un amore forte quello tra i due conduttori, punti forti di Mediaset, come lo stesso Costanzo conferma nel corso di un intervista concessa al settimanale Oggi, in edicola. "Maria De Filippi è sicuramente l’amore per me - ammette il conduttore, che presto tornerà in seconda serata con L'Intervista -. Non è un caso che questo matrimonio, il quarto della mia vita, sta per festeggiare le nozze d’argento. Se l’avessi incontrata prima staremmo per festeggiare le nozze d’oro". Parole di grande amore quelle di Costanzo, che sottolinea come Maria De Filippi sia per lui anche un vero e proprio antidoto.

"Maria De Filippi? L’antidoto contro la depressione"

"La malinconia mi ha salvato dall’eventualità di essere assalito dalla depressione. - aggiunge ancora Maurizio Costanzo - Anzi, è stata l’antidoto contro la depressione. La malinconia è un modo di percepire, leggere e affrontare la vita. È una modalità di relazione con la realtà che ha in sé anche il germe della creatività". Si parla anche di tv nel corso dell'intervista, e Maurizio Costanzo nega che farebbe mai il direttore generale della Rai: "Ne sarei onorato, ma declinerei l’invito. Sarebbe per me una responsabilità troppo onerosa, troppo grossa". Poi difende Fabio Fazio: "È uno bravo e sa fare la televisione. Ma lo hanno massacrato (sui compensi, ndr), verso di lui ho assistito a un accanimento senza precedenti, a tratti decisamente gratuito".

