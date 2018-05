Nina Moric e l'addio a Luigi Favoloso/ "Se dici di amare una donna non la lasci sola. E su Carlos..."

Nina Moric commenta l'addio a Luigi Favoloso lanciando una frecciatina all'ex fidanzato, reo di averla lasciata sola in un momento difficile. E sul figlio Carlos...

Nina Moric non torna indietro e conferma l’addio a Luigi Favoloso che potrebbe lasciare la casa del Grande Fratello 2018 nella prossima puntata. La modella croata, dopo aver annunciato la fine della sua relazione con il napoletano, durata quattro anni, è concentratissima sulla sua vita e su suo figlio. Ai microfoni del settimanale Chi, Nina Moric ha svelato di non essere mai stata d’accordo con la decisione di Luigi Favoloso di partecipare al Grande Fratello 2018. “Non ero d’accordo, se dici di amare una donna non la lasci sola in un momento come questo, ma esiste il libero arbitrio”, ha rivelato la modella. In queste ore, all’interno della casa, Favoloso ha dichiarato di voler parlare con Nina quando uscirà dalla casa. La Moric, però, non ha alcuna intenzione di tornare sulla sua decisione che appare definitiva. “Senta, io faccio la mia vita, lotto per mio figlio, lavoro, quando mi riportano quello che fa nella Casa è lo spunto per capire chi sia veramente questa persona”, ha spiegato.

NINA MORIC: L’ADDIO A LUIGI FAVOLOSO E LA LOTTA PER L’AFFIDAMENTO DEL FIGLIO CARLOS

Il capitolo Luigi Favoloso fa già parte del passato nella vita di Nina Moric che, ad oggi, ha una battaglia più importante da vincere ovvero quella per l’affidamento del figlio. Come ha spiegato in altre occasione, la modella non ha la possibilità di vivere il rapporto con il figlio Carlos come vorrebbe. Al settimanale Chi, però, la Moric ha spiegato di essere pronta a combattere per riprendersi l’amore più grande della sua vita. “L’atrocità di quello che mi stanno facendo non ha limiti e io non smetterò mai di combattere per mio figlio perché sono sua madre e lo amo più della mia vita, voglio solo che torni a casa sua. Questo massacro deve finire, c’è un bambino che soffre per colpa di un sistema che ha fatto i calcoli sbagliati”, ha spiegato la Moric che ha poi parlato dell’ex suocera, Gabriella Corona che si occupa dell’educazione di Carlos – “Non porto rancore verso Gabriella, ma come fa una madre a fare la guerra a un’altra madre? Se fosse stato vivo Vittorio, il padre di Fabrizio, si sarebbe vergognato di quello che mi stanno facendo, lui era un grande uomo”.

