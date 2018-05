Paolo Bonolis in lacrime per la figlia Silvia/ Foto, lei vince una medaglia: il conduttore commosso

Paolo Bonolis commosso: la figlia Silvia vince una medaglia e il noto conduttore, orgoglioso papà, si lascia andare alle lacrime. Lo scatto da Diva e Donna

02 maggio 2018 Anna Montesano

Paolo Bonolis in lacrime, Diva e Donna

Paolo Bonolis passa dalle vesti di conduttore simpatico e spigliato a tenero papà ma quando c’è di mezzo la figlia. Paolo ha in totale cinque figli, Stefano e Martina, nati dal suo passato matrimonio con la psicologa statunitense Diane Zoeller, e altri tre, Silvia, Davide e Adele dalla sua relazione con l’attuale moglie Sonia Bruganelli. Proprio Silvia, quattordicenne, ha trionfato durante una competizione sportiva e Paolo, sorpreso dalla rivista “Diva e donna”, si è sciolto in un pianto per la vittoria di Silvia, in seguito si è fatto immortalare orgoglioso al suo fianco con la medaglia. Paolo Bonolis, tifoso interista, nei giorni scorsi ha detto la sua opinione riguardo l'operato dell'arbitro dopo Inter-Juventus.

Paolo Bonolis e la passione per lo sport

Queste le dichiarazioni rilasciate a Radio Radio e raccolte da inter1908.it: "La Juve difende in modo eccellente, ma c’è un motivo per cui ci riesce. Se ci fate caso, ogni volta che perde palla ricorre al fallo sistematico, ma gli arbitri lo sanzionano una volta ogni dieci. Questo significa che il giallo per un giocatore della Juve è una garanzia, sa che non sarà mai espulso. Come è possibile che accada anche con arbitri bravi? La situazione del fallo di Pjanic è stata plateale. Non c’era niente da valutare, era tutto abbastanza chiaro, ma viene da chiedersi come sia possibile che un arbitro bravo non abbia ammonito Pjanic. Vi rendete conto che Pjanic fa un fallo enorme e viene ammonito D’Ambrosio? Dico solo che quello che è successo risulta strano e la storicizzazione ci porta a pensare che quando la Juve è in difficoltà anche gli arbitri più bravi sbagliano sempre in una direzione. E’ una costante”.

