Paolo Fox/ Oroscopo di oggi 2 maggio 2018: Gemelli agitato e gli altri segni?

Oroscopo di Paolo Fox di oggi 2 maggio 2018. Previsioni segno per segno: Acquario meglio evitare di parlare in questo periodo. Gemelli vive una giornata con un po' di agitazione.

02 maggio 2018 Matteo Fantozzi

Oroscopo, Paolo Fox - La Presse

OROSCOPO PAOLO FOX, PREVISIONI DI OGGI 2 MAGGIO 2018 A LATTEMIELE

Siamo dunque giunti al momento di analizzare l'oroscopo di Paolo Fox segno per segno. Lo facciamo partendo da Acquario e Gemelli. Acquario: tra mercoledì e venerdì se vi è qualcosa che porta a parlare è meglio farlo. Il cielo è positivo per coloro che vogliono chiedere qualcosa di più nell'ambito del lavoro. Da metà maggio ci sarà finalmente la forza di chiedere in maniera molto forte le cose. Attenzione sia nel lavoro che in amore quando potrebbe accadere qualcosa di davvero molto importante. E' un momento in cui si devono fare i calcoli per evitare di farsi trovare impreparati di fronte agli imprevisti. Gemelli: la giornata di mercoledì è un po' agitata. La valutazione negativa è dovuta al fatto che si sta vivendo questi giorni con un carico di ansia. Non bisogna sprecare la luminosità che il transito di Venere sta dando. Chi ha vissuto una crisi potrebbe recuperare già dalla giornata di venerdì.

CANCRO IN DIFFICOLTÀ

Voltiamo pagina del tutto e andiamo a vedere quali sono i segni zodiacali da considerarsi né carne né pesce. Non basta all'Ariete una Luna decisamente positiva a superare un momento che si può definire a tutti gli effetti di incertezza. Diverse problematiche hanno portato a un momento di tensione che non si riesce a superare. Spesso si entra in polemica con gli altri e questo può dare non poco fastidio. Il Cancro non riesce a trovare un accordo e forse in questo momento potrebbe fare un passo indietro per ritrovare serenità solo quando saranno superate alcune difficoltà. La paura è quella di non riuscire a concludere le cose che ci si era proposti, ma pensare troppo non aiuta sarebbe meglio agire per cercare di trovare una soluzione di fronte a tante porte chiuse che anche in passato ci si è ritrovati in faccia. La tranquillità è l'arma migliore per cercare di gestire diverse situazioni al momento di complessa gestione.

LEONE PRIMO IN CLASSIFICA, TOP E FLOP

La nostra analisi dell'oroscopo di oggi, mercoledì 3 maggio 2018, seguendo quanto detto da Paolo Fox a LatteMiele parte dai top e flop. Il Toro è propositivo e pronto a svoltare la sua giornata grazie a una grandissima determinazione. Si deve cambiare dal punto di vista del lavoro, soprattutto se non c'è tutta la soddisfazione che da tempo ci si portava dietro. E' il momento di voltare pagina, cercando delle risposte. Il Leone è tra i segni zodiacali che vivono un buon momento. Possono arrivare in questi giorni delle risposte soprattutto dal punto di vista dei sentimenti. Attenzione però a forzare la mano perché si rischia di trovarsi di fronte a delle inaspettate complicazioni. La Vergine in questo momento si sente stanca, non riesce a gestire diverse situazioni nonostante ci siano delle possibilità anche per il futuro. C'è vicino qualcuno che porge sempre la mano ma non si può nemmeno sempre dipendere dagli altri. Attenzione ad essere troppo critici nei confronti degli altri.

