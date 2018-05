QUALCOSA DI NUOVO/ Su Rai 1 il film con Paola Cortellesi (oggi, 2 maggio 2018)

Qualcosa di nuovo, il film in onda su Rai 1 oggi, mercoledì 2 maggio 2018. Nel cast: Paola Cortellesi, Micaela Ramazzotti, Eduardo Valdarnini. Il dettaglio della trama.

02 maggio 2018 Cinzia Costa

il film comico in prima serata su Rai 1

NEL CAST ANCHE MICAELA RAMAZZOTTI

Qualcosa di nuovo, il film in onda in 1^ visione su Rai 1 oggi, mercoledì 2 maggio 2018 alle ore 21.25. Una pellicola di genre comica che vede protagonista indiscussa Paola Cortellesi che veste i panni della protagonista, Lucia. La pellicola è stata diretta da Cristina Comencini, che ha curato anche soggetto e sceneggiatura del film, assieme a Paola Cortellesi. Cristina Comencini, figlia del celebre Luigi Comencini, è nota soprattutto come regista teatrale ma ha tuttavia diretto diverse pellicole cinematografiche di rilievo, come Bianco e nero, Come la notte e La bestia nel cuore. Il soggetto di Qualcosa di nuovo è stato proprio tratto da un'opera teatrale diretta ed ideata dalla regista. Accanto a Paola Cortellesi, nel cast del film troviamo anche Micaela Ramazzotti, Eduardo Valdarnini ed Eleonora Danco. L'intera produzione è stata curata da Rai cinema. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

QUALCOSA DI NUOVO, LA TRAMA DEL FILM COMICO

Lucia e Maria sono amiche da sempre ed il loro rapporto sembra aver resistito indenne al tempo, che spesso logora anche le amicizie più solide. Entrambe stanno attraversano un periodo particolare della loro esistenza e cercano, in qualche modo, di supportarsi a vicenda. Lucia, dopo la fine del suo matrimonio, sembra non voler più sapere nulla di amore e sentimenti, mentre Maria non è in grado di rinunciarvi. Tutto sembra cambiare quando nelle vite di entrambe irrompe Luca, un ragazzo di 19 anni che sembra in grado di comprenderle e risolvere i problemi esistenziali che attanagliano le loro vite. L'amicizia tra Maria e Lucia resisterà a tutto questo? O vacillerà sotto il peso dei sentimenti che entrambe provano verso Luca.

