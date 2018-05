REVENGE - VENDETTA/ Su Rai Movie il film con Kevin Costner e Anthony Quinn (oggi, 2 maggio 2018)

Revenge - Vendetta, il film in onda su Rai Movie oggi, mercoledì 2 maggio 2018. Nel cast: Kevin Costner ed Anthony Quinn alla regia Tony Scott. La trama del film nel dettaglio.

02 maggio 2018 Cinzia Costa

il film thriller in prima serata su Rai Movie

NEL CAST ANCHE ANTHONY QUINN

Revenge - Vendetta, il film in onda su Rai Movie oggi, mercoledì 2 maggio 2018 alle ore 21.10. Tratto da un romanzo di grande successo scritto da Jim Harrison, il prime time di Rai Movie si tinge d'azione, intesa però come lotta tra due uomini, di cui uno è un boss pericoloso, per la conquista del cuore di una bellissima donna. Con inizio alle ore 21,10, 'Revenge - Vendetta', pellicola datata 1990, torna con tutto il suo pathos sentimentale e orgoglioso nel braccio di ferro sentimentale tra due uomini interpretati da una coppia di attori di grande carisma come Kevin Costner ed Anthony Quinn. Nessuna presentazione per l'uomo che ballò con i lupi nel far-west alternativo rispetto ai classici western manieristi o per Mr. Zorba, lo stereotipo ellenico della classe. Indimenticabile infatti in 'Zorba il greco' l'intepretazione di Quinn eseguendo un sirtaki di gruppo ben impresso nell'immaginario cinematografico. La direzione del film,è stata affidata al regista britannico, scomparso poco più di sei anni fa, Tony Scott, indimenticabile nel suo esordio cinematografico con l'horror gotico 'Miriam si sveglia a mezzanotte' dirigendo un cast delle meraviglia con Catherine Deneuve protagonista assieme a Susan Sharandon e all'ottimo David Bowie, in quegli anni '80 quasi migliore come dietro alla cinepresa rispetto al microfono. Ma Tony Scott è stato anche il fortunato regista di 'Topgun', film immediatamente successivo al romantico e vampiresco 'Miriam'. La donna contesa dai due uomini è la bella californiana Madeleine Stowe, amata nelle tormente de 'L'ultimo dei Moichani' da Daniel-Day Lewis, oggi in pieno break recitativo per la sua vita di mamma e moglie, ma merita una citazione una delle ultime pellicole da lei intepretate, 'We Were Soldiers - Fino all'ultimo uomo', guerra e onore sotto le armi. Ma sopriamo insieme la trama del film nel dettaglio.

REVENGE VENDETTA, LA TRAMA DEL FILM THRILLER

Tiburon (dallo spagnolo squalo) Mendez (Anthony Quinn) è un ex soldato reduce dal Vietnam, paese in cui rischiò la vita, salvato dall'amico e pilota dei marine Jay Cochran (Kevin Kostner). El Tiburon, nomignolo che la dice lunga sullo stile di vita di quello che alla fine è un boss locale, invita proprio il suo salvatore, Cochran, nella sua immensa tenuta rilassante a Puerto Vallarta, accanto alle coste pacifiche del Messico più snob, tra top-class locali e malavita dovuta al narcotraffico ed altri illeciti. A Jay non interessa chi sia Mendez, accetta l'invito di un ex commilitone e si dedica al relax nell'immensa villa del boss messicano, alla lettura e proprio un libro, comolice e galeotto, lo porta all'incontro fatale con la bellissima moglie del boss, Mireja (Madeleine Stowe). Tra i due nasce il più classico dei 'coup de foudre' e ciò sarà fatale per entrambi. Travolti dalla passione reciproca, non s'accorgono che Mendez organizza un'irruzione nella camera in cui stanno teneramente amandosi, e gli uomini del feroce boss messicano non avranno pietà per Jay, picchiato a sangue, ma soprattutto per Mireja, sfregiata e consegnata ad un bordello in segno di totale umiliazione e vendetta. Ma la vendetta è un piatto che Jay consumerà freddo e con glaciale pazienza, prima si cura dalle violente ferite, dopodiché inizia il suo personale cammino verso il vertice del commando dove l'attende, per un duello davvero in stile mexican-western, el Tiburon, assetato di vendetta come l'ex amico, pronto a difendere il suo onore così come Cochran vuole difendere l'onore dell'amante.

