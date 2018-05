Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione si sono lasciati?/Non convivono più dopo la proposta di nozze, tutto finto?

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione si sono lasciati? L'ex tronista e l'ex corteggiatore non vivono più insieme: lei si è trasferita a Milano dopo la proposta di nozze, la rivolta del web.

02 maggio 2018 Stella Dibenedetto

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione si sono lasciati? Il gossip intorno alla coppia nata a Uomini e Donne è esploso improvvisamente dopo la decisione dell’ex tronista di trasferirsi a Milano. Dopo aver cominciato una convivenza con Pietro Tartaglione, la Perrotta ha deciso di trasferirsi per motivi professionali nel capoluogo lombardo. Una possibilità che Rosa aveva messo in preventivo prima di partire per l’Isola dei Famosi 2018. Rosa, infatti, come si legge su Gossip Tv, ha lasciato la casa che divideva con Pietro Tartaglione per trasferirsi a Milano dove ha preso casa con l’amica Paola Di Benedetto. Le due ex naufraghe si sono mostrate insieme sui social in quella che è diventata la loro nuova casa. La decisione di Rosa Perrotta di lasciare la Campania per trasferirsi a Milano dove intende portare avanti il suo lavoro nel mondo dello spettacolo ha fatto torcere il naso ai fans della coppia di Uomini e donne che ora sui social si chiedono se tra i due sia tutto finito dopo la proposta di matrimonio in tv.

ROSA PERROTTA E PIETRO TARTAGLIONE: NESSUNA ROTTURA

Nessuna crisi tra Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione che sono ancora innamorati e felici. A smentire il gossip che voleva la coppia sull’orlo della rottura è stato l’ex corteggiatore di Uomini e Donne che, sui social, ha fatto sapere: “Ragazzi sto ricevendo tanti messaggi di molti di voi che sono preoccupati per questa storia della casa a Milano e vi capisco, detta così sembra quasi che Rosa se ne sia andata, ma non è affatto così. Quindi state tranquilli, state sereni e ricordate che chi non si fida di noi rimarrà deluso, sempre”. Nonostante i due non vivano più insieme, dunque, stanno ancora insieme e non hanno affatto cambiato idea sul matrimonio. A tal proposito, in una recente intervista, l’ex tronista ha svelato di volersi sposare a Napoli e di voler diventare presto mamma. I fans, però, non hanno affatto preso bene la sua scelta di trasferirsi a Milano in un momento così importante della sua vita privata. I fans puntano il dito contro la Perrotta, ma Tartaglione difende la scelta della fidanzata.

