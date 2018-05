Uomini e Donne/ Sossio e Ursula via dallo studio dopo l'ultimatum? Aruta si difende dalle accuse (Trono Over)

Uomini e Donne, anticipazioni trono over. Sossio Aruta lascia il programma con Ursula Bennardo dopo l'ultimatum di Maria De Filippi? Il cavaliere si difende

02 maggio 2018 Anna Montesano

Sossio Aruta e Ursula Bennardo

La situazione per Sossio Aruta nello studio di Uomini e Donne si fa sempre pià "calda". La sua conoscenza con Ursula Bennardo continua e anche abbastanza bene, se non fosse che il cavaliere ha deciso di conoscere ancora altre donne e, almeno al momento, non dare l'esclusiva alla dama. Molti vedono però in Ursula la donna che potrebbe stare al suo fianco e le critiche di chi crede che i due siano una vera coppia e che stiano prolungando volutamente i tempi di conoscenza per rimanere ancora un po' in studio. A far calare la falce su Sossio è stato però il nuovo tentativo di frequentare anche Chiara, la bella e verace dama dagli occhi azzzurri che ha però ancora una volta finito per accusare duramente Sossio. Da qui anche una sorta di ultimatum da parte di Ursula: esclusiva o no?

Sossio Aruta si difende dalle critiche

La stessa Maria De Filippi non sembra essere entusiasta del comportamento di Sossio, tanto da invitarlo a prendere una decisione: continuare solo con Ursula o finirla qui? Ma Aruta alle tantissime critiche subite nelle ultime settimane non ci sta, ed è per questo che ha deciso di difendersi e dire la sua. Intervistato da Uomini e Donne Magazine, il cavaliere del Trono Over ha dichiarato: "Quando si è in televisione ci si espone alle critiche dei falsi moralisti. Uomini e Donne ha un format che prevede di conoscere contemporaneamente più persone, quindi non ho fatto niente che non fosse previsto dal programma. - e ha così concluso - E poi voglio aggiungere una cosa: tutte le volte che sono andato oltre con una donna è sempre stato perché l'altra persona lo voleva fortemente. Questo lo scriva. Sono abbastanza grande da aver imparato che chi comanda è il genere femminile".

© Riproduzione Riservata.