Valdimir Luxuria picchiata in metropolitana/ "La gente intorno a me era indifferente"

Vladimir Luxuria picchiata in metropolitana quando ancora non era famosa, il racconto a Mattino 5 parlando del Grande Fratello e della violenza su Aida

02 maggio 2018 Hedda Hopper

Vladimir Luxuria

E' una vita sicuramente difficile quella di Vladimir Luxuria che prima di diventare famosa era sicuramente un giovane ragazzo cresciuto al Sud negli anni Ottanta pronto a remare contro tutto e tutti. Per merito suo alcuni termini sono stati sdoganati in tv e il suo volto è stato sicuramente uno dei più importanti nella battaglia dei diritti LGBT. Questo, però, non vuol dire che la sua vita sia stata rosa e fiori, non lo è adesso che è famosa e non lo è stata nemmeno prima. E' Vladimir Luxuria che in passato ha raccontato di essere stata picchiata per la sua omosessualità. E' stata picchiata nella scuola che frequentava, nell'ora di ginnastica, ma anche durante un suo viaggio a Londra. Lei stessa ha raccontato, nel 2007, si essere stata picchiata durante la manifestazione organizzata a Mosca in favore del gay pride da «un gruppo di naziskin» che ha colpito lei e un gruppo di Radicali presenti all'evento. E adesso?

IL RACCONTO A MATTINO 5

E' stata lei stessa a riaprire l'argomento durante la puntata di oggi di Mattino 5 parlando di un fatto che non ha mai raccontato in tv e ai giornali e che risale a quando ancora non era famosa. Ancora una volta si parla di violenze subite e Luxuria questa volta alza il velo sull'evento parlando del Grande Fratello e di quello che è successo ad Aida con tanto di espulsione per Baye. L'argomento non è tanto lo scontro tra i due, quanto il fatto che gli altri siano stati spettatori senza intervenire. Proprio come è successo a lei quando, qualche anno fa, picchiata in metropolitana nessuno si fermò ad aiutarla: "Le persone intorno a me erano indifferenti, aspettavano solo la prossima fermata senza preoccuparsi di quello che stava succedendo". Un'altra denuncia che riuscirà ad aprire le menti di chi nella vita ha paura di prendere una posizione?

© Riproduzione Riservata.