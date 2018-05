Valentina, la fidanzata di Veronica Satti/ Grande Fratello 2018, la dedica: “Ti aspetto e mi manchi…”

02 maggio 2018 Valentina Gambino

Qualche giorno fa, tra Veronica Satti e la fidanzata Valentina si parlava di crisi. Barbara d'Urso però, nel corso dei precedenti appuntamenti con il Grande Fratello 2018, ha avuto modo di mettere in evidenza il suo rapporto con il padre Bobby Solo senza indagare sul suo rapporto di coppia. Nonostante questo, la giovane aveva avuto modo di prendere posizione dopo le dichiarazioni della sua fidanzata che, attratta da Valerio Logrieco, aveva perfino confidato di vivere dei momenti di confusione. Da quel momento, Valentina aveva fatto sparire le fotografie insieme compresa un'ultima dedica. Poi in Casa è arrivata anche l’eliminazione di Valerio e le nomination di Veronica con tanto di “Valentina ti amo!”, urlato ai quattro venti per ribadire il suo amore. Nel frattempo, la ragazza originaria di Santa Marinella, non solo avrebbe ricevuto una nuova prova del sentimento, ma prosegue serenamente la sua quotidianità tra amici, passioni e lavoro senza confermare o meno alcuna rottura che invece il mondo del web dava per certa.

Alcune ore fa, per spazzare definitivamente la crisi è arrivata anche la condivisione web di uno scatto insieme. Dopo aver pubblicato una fotografia su Instagram insieme alla fidanzata, Valentina ha scritto al seguito: “Genova 2017. Kowalski. Esattamente 1 anno fa. Sono cambiate molte cose in un solo anno, sono state fatte tante promesse e sono state messe in discussione tante cose. Abbiamo parlato tanto in questo periodo e sono stati pensati tanti progetti futuri e importanti. Io sono ancora qui che ti aspetto, mi manchi. #kowalski #genova #2017 #veronicasatti #gf15”. Queste parole confermerebbero appieno la volontà di aspettare la sua fidanzata Veronica Satti. A questo punto, speriamo che Barbara d’Urso organizzi con il tempo anche una sorpresa con le due giovani protagoniste e faccia a faccia dopo il “piccolo incidente di percorso” per la presenza di Valerio che aveva confuso le idee alla figlia di Bobby Solo.

