Virginia Stablum/ Uomini e Donne: sarà la scelta di Nicolò Brigante? La speranza dei fan

Virginia Stablum sarà la scelta di Nicolò Brigante? Oggi, mercoledì 2 maggio, su Canale 5 la puntata del trono classico di Uomini e Donne è dedicata alla decisione del tronista siciliano.

02 maggio 2018 Elisa Porcelluzzi

Virginia Stablum (Instagram)

Grande attesa per la scelta di Nicolò Brigante che andrà in onda questo pomeriggio, mercoledì 2 maggio, su Canale 5. La puntata di Uomini e Donne è stata registrata lo scorso 26 aprile, ma sull’esito della scelta del tronista vige l’assoluto silenzio. Grazie al sito Isa e Chia possiamo scoprire cosa è successo nelle ore precedenti la scelta del tronista, che ha voluto convocare le sue corteggiatrici Virginia Stablum e Marta Pasqualato in una villa. Nicolò incontro le ragazze separatamente e non manca qualche effusione con entrambe. Virginia osserva, grazie alla telecamere, il momento in cui Nicolò fa ascoltare a Marta una canzone legata a suo padre: “Se lui gli fa ascoltare una canzone legata al padre e poi non la sceglie è proprio uno stron*o!”, dice la giovane trentina, non riuscendo a trattenere le lacrime. Nicolò e Virginia si incontrano nella Spa e il tronista non perde tempo a baciarla, suscitando l’ira della rivale. Poco dopo arriva la comunicazione a Virginia che Nicolò non vuole più vedere nessuna delle due: “Fa sempre questo, quando litiga con Marta poi non esiste più niente e nessuno!”, si sfoga la ragazza, come riporta Isa e Chia.

Sarà Virginia la scelta di Nicolò?

Il mattino seguente Nicolò scrive un biglietto a entrambe: “Buongiorno Virgi, mi hai confermato tutte le cose belle che mi hai sempre trasmesso. Ci vediamo alla scelta”, è il messaggio per la Stablum. In studio opinionisti e tronisti scommettono su chi sarà la scelta di Nicolò Brigante: secondo Jack Vanore la scelta sarà Virginia. Anche Nilufar pensa che il tronista sceglierà perché ne è molto attratto, anche se secondo lei con la Stablum si annoia… Intanto sui social i fan di Virginia Stablum fanno gli scongiuri: “Nicolò fai la scelta giusta, scegli Virginia”, “Mi aspetto che vivamente che Nicolò domani sceglie Virginia è non faccia stronz*te, starò a vedere” e “Spero davvero che Nicolò abbia scelto Virginia. Penso che Nicolò si meriti una persona sincera e penso che Virginia meriti di essere amata alla follia. In bocca al lupo ad entrambi”, sono alcuni dei commenti apparsi su Twitter.

