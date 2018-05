ALESSIA MARCUZZI/ Un pensiero per l'amica Nadia Toffa costretta a nuove cure: "Daje Nadia!" (Che tempo che fa)

Le nuove borse del brand di Alessia Marcuzzi sono presenti nel gruppo commerciale Rinascente. Oggi la conduttrice sarà ospite della puntata di Che tempo che fa

Alessia Marcuzzi è finita di recente al centro delle polemiche da parte dei fan, anche se non per i suoi programmi o per la sua conduzione. A finire nel vortice delle polemiche social è stato il presunto favoritismo dato da Striscia la Notizia nei confronti della rivale in ascolti Barbara d'Urso. Il tg satirico di Antonio Ricci avrebbe così deciso di prendere di mira la conduzione della Marcuzzi in occasione de L'Isola dei Famosi in modo più aspro di quanto sta avvenendo con il GF 15. Anche se il capitolo Honduras è stato archiviato con qualche scivolone e punto interrogativo, la conduttrice continua a essere fra le più amate dal pubblico italiano, come dimostra anche il suo seguito sui social. Alessia Marcuzzi sarà inoltre fra gli ospiti di Che tempo che fa nella puntata di oggi, per parlare del suo carattere poliedrico, che la spinge ad alternare la presenza televisiva con quella nel campo della moda. Le nuove borse del suo brand sono presenti nel gruppo commerciale Rinascente, come sottolineato da La Stampa.

ALESSIA MARCUZZI, IL RITORNO DALLE VACANZE ALLE MALDIVE

I punti vendita della catena forse ospiteranno anche le pochettes per l'estate già presenti nel catalogo Marks and Angels e pubblicizzate sui social dalla stessa conduttrice. Ormai lontano dallo scalpore suscitato da L'Isola dei Famosi 2018, Alessia Marcuzzi ha appena terminato il suo viaggio relax alle Maldive, dove è volata con marito e figli al seguito subito dopo la conclusione del reality. Scatenata, frizzante e sorridente, la conduttrice si è lasciata andare in questi giorni a un ballo sfrenato al fianco della cognata, la sorella di Paolo Calabresi, armata di gonna corta, come vuole lo stile che la contraddistingue, e rigorosamente a piedi nudi. E se questa versione sexy della Marcuzzi ha fatto il giro dei settimanali di gossip in poche ore, l'ultimo ballo della conduttrice risale a due giorni fa e la vede in vesti da mamma, al fianco di marito e figli.

ALESSIA MARCUZZI, SEMPRE PRESENTE SUI SOCIAL

Nella caotica Regent Street di Londra, la Marcuzzi si scatena e fa scatenare, con tanto di piroette e ancheggiamenti, invitando la figlia a fare altrettanto e immersa nella nuvola di folla che la circonda. Un video esclusivo per i suoi followers e presente nelle Stories di Instagram tanto care alla conduttrice, che sfrutta al massimo la sua potenza social per condividere diversi momenti con tutti i fan, di cui oltre 3,4 milioni segue online ogni sua mossa. In questi giorni la Marcuzzi ha anche espresso la sua vicinanza a Nadia Toffa, conduttrice e inviata de Le Iene che dopo essere ritornata sul piccolo schermo è stata costretta a sottoporsi ad altre cure. “Daje Nadia”, scrive sui social la collega, sostenendola in questo suo nuovo percorso.

