ANGELI - UNA STORIA D'AMORE/ Su Canale 5 il film con Vanessa Incontrada (oggi, 20 maggio 2018)

Angeli - Una storia d'amore, il film in onda su Canale 5 oggi, domenica 20 maggio 2018. Nel cast: Raoul Bova e Vanessa Incontrada, alla regia Stefano Reali. Il dettaglio della trama.

20 maggio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Canale 5

NEL CAST RAOUL BOVA

Il film Angeli - Una storia d'amore va in onda su Canale 5 oggi, domenica 20 maggio 2018, alle ore 21.25. Una pellicola drammatica, tenera, onirica e leggermente fantastica che è stata prodotta da Casanova Multimedia, casa cinematografica di proprietà dell'attore Luca Barbareschi. La regia fu affidata a Stefano Reali, multi-artista laziale in passato anche dedito alla musica con alle spalle un'ottima scuola registica, fu infatti assistente alla regia nientemeno che di Sergio Leone in uno dei film più apprezzati nella storia del cinema a livello mondiale 'C'era una volta in America', inulte ricordare un cast in cui Robert de Niro, James Wood, Jo Pesci e tanti altri narravano la storia di un'America fatta di gangster sino all'età attuale, un film epocale di grande bellezza. Da quel momento la carriera di Stefano Reali ha 'assaggiato' diverse forme dell'arte in ogni ambito, ma la regia è divenuta la sua vera carriera. Si rese celebre come direttore e cineasta con il film 'Una storia italiana' nel cui cast brillavano Sabrina Ferilli, Raoul Bova, Giuliano Gemma e, recentemente, la mini serie tv 'Caruso, la voce dell'amore' lo ha immortalato nel circuito televisivo in cui è oggi tra i maggiori protagonisti. In Angeli - una storia d'amore Reali dirige un cast in cui protagonisti sono Vanessa Incontrada, prima show-girl (indimenticabile come conduttrice accanto a Claudio Bisio nel contenitore televisivo comico 'Zelig') in seguito in piena carriera cinematografica. Al suo fianco, ancora una volta diretto da Reali, l'attore più amato soprattutto dal pubblico femminile, Raoul Bova e come 'guest' di lusso nel cast un altro attore dalla grande carriera, dagli occhi azzurri come il cielo, uno degli 'eroi' dello sceneggiato italiano degli anni'70 e del teatro di altissimo livello, Ugo Pagliai. Ma vediamo adesso insieme la trama del film nel dettaglio.

ANGELI - UNA STORIA D'AMORE, LA TRAMA DEL FILM

Claudio (Raoul Bova) è un quarant'enne benestante appartenente alla borghesia romana. Vive nel lusso, in un appartamento davvero agiato del centro capitolino, nella sua esistenza esiste ben poco che vada oltre l'ozio (è infatti erede di un cospicuo patrimonio), quindi feste, donne, una vita futile con poche prospettive di impieghi diversi, costruttivi. Luisa (Vanessa Incontrada), entra prepotente nella sua vita e muta l'ottica con la quale Claudio sino a quel momento aveva affrontato l'esistenza, Luisa lo obbliga a riflettere su di se, a considerare un'alternativa costruttiva esistenziale, insomma, lo migliora e non di poco. Ma il destino, è noto a tutti, è beffardo e pone sul cammino dei predestinati la sua gamba e Claudio 'inciampa' in seguito ad un incidente importante successo all'amata Luisa, scalatrice provetta, la quale perde il controllo sulla montagna e, in seguito a ciò, finisce in coma. In quel momento Claudio non sente altro che un sentimento mistico per l'amata, prega ininterrottamente il Signore affinché prenda con se lui stesso risparmiando la vita alla fidanzata e Dio lo accontenta mandando l'angelo Uriel a proporgli un patto, Luisa vivrà ma Claudio sarà un angelo, quindi impossibilitato ad avere una relazione con Luisa. Inoltre avrà a disposizione tre 'miracoli' da compiere in un lasso di tempo in cui, sotto spoglie umane, potrà concedere il suo amore per tre volte a sua scelta. Come impiegherà Claudio questo dono?

