Aida Nizar a Domenica Live/ Lo scontro con Favoloso e Mariana è dietro l’angolo: prevista nuova puntata shock

Aida Nizar a Domenica Live: lo scontro con Luigi Mario Favoloso e Mariana Falace è dietro l’angolo: prevista nuova puntata shock con Barbara d'Urso, ecco le ultime dichiarazioni.

20 maggio 2018 Valentina Gambino

Aida Nizar a Domenica Live

Aida Nizar è stata senza ombra di dubbio la regina incontrastata del Grande Fratello 2018. La spagnola anche questo pomeriggio sarà nuovamente ospite della Domenica Live di Barbara d'Urso, alle prese con nuove polemiche e diatribe. Nel frattempo, l'iberica ha avuto modo di raccontarsi a 360° durante "Obbligo o verità", il nuovo format web che racconta il reality show di Endemol. "Quando il gioco si fa duro Aida inizia a giocare", afferma la Nizar senza paura per poi rispondere alle piccanti domande tra i diversi temi trattati: "Nessuno ha mai saputo trovare il mio punto G", ha rivelato la concorrente lasciando tutti di stucco. Questo pomeriggio saprà sicuramente allietare ancora una volta il pubblico da casa con i suoi duri faccia a faccia con il resto dei concorrenti fuori dal gioco. Oggi per esempio, ci potrebbe essere un confronto niente male sia con Mariana Falace che con Luigi Favoloso, squalificato dal gioco per avere indossato una maglietta sessista contro Selvaggia Lucarelli. Ci sarà senza dubbio da divertirsi con del sano trash tipico di tutte le trasmissioni di Barbara d’Urso.

Aida spara a zero su Alberto e Favoloso

Recentemente intervistata tra le pagine di Spy, Aida Nizar ha sparato a zero contro Alberto Mezzetti, inizialmente tra le sue grazie dopo un ipotetico corteggiamento evidentemente finito male. "Alberto è il più cattivo. È un cagnolino come Marco Ferri. Curava solo i suoi capelli, poi, il resto della doccia per lui è un optional", ha dichiarato. Poi la spagnola si è scagliata ancora una volta contro Luigi Favoloso, ribadendo la sua crudeltà d'animo: "È veramente cattivo. È una persona che non sa parlare con le donne. È uscito! Giustizia è fatta!". Il confronto tra i due questo pomeriggio sarà senza ombra di dubbio inevitabile e ne vedremo delle belle (per così dire...). Sulle coppie nate nella Casa del Grande Fratello (Matteo e Alessia e Filippo e Lucia), ha un pensiero preciso: "Si baciano in continuazione… Ma non mi pare agiscano usando la testa". In ultimo la Nizar si è sbilanciata raccontando il suo favorito alla vittoria finale, ovvero Angelo Sanzio: "Lui non si è coalizzato con gli altri contro di me. Lui è molto gentile e perbene e mi auguro che vinca. Non ha il mio coraggio ma è affascinante".

Aida Nizar torna nella Casa?

Aida Nizar poi, sempre intervistata dal settimanale Spy ha rivelato di avere avuto in fidanzato italiano: “Sì, ho avuto un ragazzo italiano molto noto, il giocatore di basket Giacomo Galanda, ex della Fortitudo Bologna e della Nazionale. Eravamo piccoli, ci siamo conosciuti per strada, è stato un colpo di fulmine, siamo stati insieme un anno e mezzo, poi io gli ho spezzato il cuore. Conservo ancora le sue lettere, parlavamo in inglese perché io allora non parlavo ancora italiano. Diciamo che è stata una storia molto pulita e bella. Sapete a me piace il genere di uomo molto gentile, che in amore e nel sesso sa attendere il momento giusto. Io l’ho tenuto in ballo per un po’ e lui ha saputo aspettare". Chiacchierando tra le pagine del settimanale Nuovo TV invece, ha confessato alcuni dettagli sulla lite con Baye Dame svelando anche che potrebbe ritornare in gioco: “Nella Casa non succederà nulla di interessante senza di me. Loro avevano paura che vincessi io, ma il reality non è ancora finito… Tutti chiedono che Aida ritorni, quindi…. […] Le persone ti feriscono tanto quando sono gelose e cattive. Nella Casa ho portato gioia, ma sono stata provocata, ferita, umiliata, presa in giro, sfidata, tradita, incolpata ingiustamente e pugnalata alle spalle. Dame ha rotto il bicchiere del tiramisù nella mia mano e mi è uscito anche il sangue. Penso che nessuno possa perdonare una cosa del genere. Io non sono una donna capace di perdonare, questo lo fa solo il Signore”.

