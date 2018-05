Amici serale 2018, eliminati e vincitore/ A Lauren la categoria ballo, Einar batte Biondo! (settima puntata)

Il vincitore della settima puntata di Amici è Carmen. Tra gli altri verdetti le eliminazioni di Biondo ed Einar. Sorpresa per Al Bano e tanti ospiti durante la serata.

Amici 17 Einar

Partiamo dal verdetto finale della settima puntata di Amici, ovvero dal momento in cui Biondo viene eliminato. Il cantante rapper perde la sfida diretta con Einar e il sogno di vincere il reality cade in frantumi. Una sconfitta che non ha scomposto più di tanto il giovane allievo di Amici, che ha scoperto in diretta la data di uscita del suo nuovo album: il primo giugno. "Io sono felice, oggi ho anche ricevuto un complimento da Carlo Di Francesco. Fuori c'è la vita. Sono contento. Non sono triste perché non è finita, è appena iniziata" ha detto Biondo dopo la sfida persa con Einar. Il rapper si è beccato i complimenti di Simona Ventura, sempre più sua fan accanita. Anche la De Filippi lo ha voluto salutare affettuosamente: "Biondo ci mancherà, ci mancheranno soprattutto le sue battute e la sua freschezza". Einar ha tirato un sospiro di sollievo, per lui il sogno non è finito. Sogni che continuano anche per la vincitrice Carmen, che si aggiudica la puntata per la seconda volta di fila.

VINCITORE SETTIMA PUNTATA DI AMICI 2018: SORRIDE CARMEN

Carmen Ferreri ha vinto la settima puntata di Amici 2018, nonostante qualche incidente di percorso durante la serata. Ad un certo punta della trasmissione, quando la cantante della squadra blu era in sfida, comincia a cantare Per Elisa e di improvviso si blocca, interrompendo l'esibizione stessa. Inizialmente la De Filippi si preoccupa e le chiede cosa sia successo. Carmen dice di non ricordarsi più il testo della canzone, trovando un po' a sorpresa il supporto morale dei big della commissione. "Perdonatemi, scusatemi veramente, che vergogna. Ho un vuoto". In suo aiuto è andato anche Al Bano: "Secondo me lo ha fatto per dimostrare che canta dal vivo". La giovane è riuscita naturalmente a riprendere in mano l'esibizione aggiudicandosi la vittoria contro Irama. Carmen durante la serata ha ricevuto la sorpresa in studio da parte dei familiari, con il fratellino Andrea protagonista davanti ai microfoni. Anche per Irama c'è stato un abbraccio con la sorella, sua prima ammiratrice: "Ti seguo sempre. Mi mancano le piccole cose quotidiane che condividiamo, quando ad esempio mi chiamavi per farmi sentire le tue canzoni. Non hai idea di quanto mi faccia piacere essere la tua prima ascoltatrice".

LAUREN VINCE LA CATEGORIA BALLO, BRYAN ELIMINATO

La prima parte della puntata ha visto consumarsi lo scontro tra Lauren e Bryan per il premio della categoria danza. Lauren ha vinto per due punti contro il ragazzo di colore, al quale è andato comunque il secondo premio. Mentre la giovane ha staccato un assegno da 50 mila euro, Bryan ha portato a casa il Trofeo Vitasnella comprensivo di un bonus da 25 mila euro. Grande gioia per entrambi i concorrenti, che si sono scatenati sul palco prima e dopo le esibizioni. A fine gara la vincitrice Lauren ha voluto ringraziare tutti coloro i quali l'hanno spinta verso il primo posto. Bryan ha accettato sportivamente l'esito della sfida, monopolizzando simpaticamente lo studio per abbracciare tutti i compagni. Poi i ringraziamenti di Maria De Filippi, che ha chiuso la sfida con un filmato molto coinvolgente dedicato a tutti e due i ragazzi. Nel corso della puntata spazio all'immancabile gioco del playback, che ha chiamato in causa tutti gli ospiti della serata, tra cui Gerry Scotti, Simona Ventura ed Elisa.

I MOMENTI TOP: BIONDO ELIMINATO, CARMEN RICEVE UNA LETTERA DAL PADRE

L'eliminazione di Biondo e Bryan ha fatto rumore, ma anche la vittoria di Carmen non è passata inosservata ai fan di Amici. Soprattutto dopo la lettera che quest'ultima ha ricevuto dal padre una bellissima lettera colma d'amore. "Il tuo percorso è appena iniziato ed è tutto in salita. Sono felice di tutto quello che stai imparando grazie ai coach e ai professori. Ma quello che mi rende davvero fiero di te è che in questi mesi diavolina, ti sei comportata in modo educato e rispettoso". La giovane della squadra Blu non ha trattenuto le lacrime, perchè non si aspettava una iniziativa del genere da parte del papà. Quindi la De Filippi ha letto il resto della lettera, che si è chiusa con una sviolinata sincera e genuina del genitore: "Sono orgoglioso delle tue performance, ma come dico sempre io, si può fare sempre di meglio. Hai conosciuto tanti miei idoli come i Pooh e la Bertè. Mi manchi tanto, un bacione, papà". Tra gli altri momenti magici della serata, la sorpresona ricevuta da Al Bano per il suo settantacinquesimo compleanno. Torta, auguri e abbraccio con Romina Power.

© Riproduzione Riservata.