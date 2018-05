Ascolti TV 19 MAGGIO/ La finale di Ballando batte il serale di Amici: il Team della Queen gioisce lo stesso

20 maggio 2018 Valentina Gambino

La finale di Ballando batte ancora Amici

Chi ha vinto la gara degli ascolti TV tra la finalissima di Ballando con le stelle 2018 e il Serale di Amici 2018? Scopriamo in dettaglio chi ha trionfato ad un passo dalla conclusione dei palinsesti televisivi della stagione. Durante la giornata di ieri, sabato 19 maggio, dopo una breve pausa di Ballando per dare spazio alla finale dell’Eurovision Song Contest è tornata in pista la sfida delle sfide con il dance show di Rai1 da una parte contro il talent della Queen dall’altra. In queste settimane lo show della Carlucci ha più volte trionfato portandosi a casa una vittoria che, seppur di qualche punto ha comunque offerto alla trasmissione anche uno spirito competitivo niente male. A seguire scopriremo in dettaglio i dati auditel dei programmi di punta della televisione del weekend. Cesare Bocci è stato il meritato trionfatore di questa 13esima edizione che l’ha visto sfidarsi fino al termine contro Francisco Porcella che ha conquistato il secondo posto. Medaglia di bronzo (ma vincitrice morale) per Gessica Notaro.

Gli ascolti TV di sabato 19 maggio sono andati ad appannaggio di Milly Carlucci che con la sua finale di Ballando con le stelle si è portata a casa nel segmento Ballando tutti in pista 4.627.000 telespettatori, share 21,68% e nel programma un netto di 3.943.000, 24,70%. Amici 17 invece ha registrato un netto di 4.114.000 telespettatori, share 23,01%. La prima parte del programma di Rai1 ha conquistato quindi una media di 4.6 milioni di spettatori toccando quasi il 21.70% di share. La seconda parte dello show con il trionfo di Cesare Bocci invece, ha totalizzato una media di oltre 3.9 milioni di spettatori giungendo al 24.70% di share con picchi ben oltre il 34% proprio nel momento della proclamazione. Una 13esima edizione più che positiva quella di Ballando di cui tutti si sono dimostrati molto entusiasti. Il serale di Amici è comunque cresciuto in termini di ascolti ma non è stato in grado di battere il dance show Rai. Nonostante questo, il braccio destro della Queen, Elisabetta Soldati, continua ad affermare altro su Instagram: “La gara tra #mariadefilippi e #millycarlucci si conclude con un 7 (4 c’è Posta per te e 3 Amici) a 3 (Ballando)". Il pubblico social però sembra non essere d'accordo: “È avvilente, cercare a tutti i costi quel decimale, tanto le persone che lo guardano sono quelle, né più né meno!! E si sa che amici non è fatto per un sabato sera... ma in ogni caso non c’è bisogno di urlare al vento la vittoria che non c’è!”.

