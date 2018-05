Barbara d'Urso è davvero contro la violenza?/ Lei risponde in diretta: “Ve lo rispiego?" (Domenica Live)

20 maggio 2018 Silvana Palazzo

Le polemiche si accavallano quando c'è Barbara d'Urso di mezzo. Mentre Selvaggia Lucarelli l'attaccava a Domenica In per la vicenda relativa all'espulsione di Luigi Favoloso dal Grande Fratello, la conduttrice di Domenica Live accoglieva in studio proprio l'ex di Nina Moric. Una scelta che i telespettatori non hanno preso affatto bene, visto come si è comportato il giovane all'interno del reality. «Ma Barbara D’Urso che prima difende le donne e si mostra paladina del femminismo e poi invita Luigi Favoloso a #domenicalive? Viva la coerenza!», è uno dei tanti post. A tal proposito, la d'Urso ha spiegato che per lei il caso si è chiuso quando l'ex concorrente ha chiesto scusa per la vicenda della maglia sessista e per i suoi comportamenti. «Tu sei qui perché hai chiesto scusa. Tu sai che hai sbagliato, non solo con me ma con tutte le donne. Ti ringrazio per le tue scuse, ci tenevo». Poi ha aggiunto: «Quando uno ci mette la faccia chiedendo scusa ha tutto il diritto di continuare la propria vita». Una presa di posizione che non ha convinto, tanto che sui social è divampata la prima polemica.

BARBARA D'URSO È DAVVERO CONTRO LA VIOLENZA?

La seconda polemica è scoppiata quando si è parlato della rottura tra Luigi Favoloso e Nina Moric, con il primo che ha provato a strappare un bacio alla modella croata quando si sono incontrati all'interno della casa. La sua presa di posizione non è stata giudicata elegante, infatti sui social è divampata la polemica. «Se litigo col mio uomo a me fa piacere che per far pace lui prende l'iniziativa mettendomi la lingua in bocca», ha spiegato Barbara d'Urso provando a difendere Luigi Favoloso dalle accuse di Vladimir Luxuria, secondo cui si è rivolto in maniera troppo violenta con Nina Moric. Barbara d'Urso a favore delle violenze? Subito si sono infiammati i social. «È da dieci anni che combatto contro la violenza sulle donne. Queste sono polemiche pretestuose», ha replicato la conduttrice. «Se si dovessero eliminare dalla tv tutte le persone che insultano e magari vengono pure condannate in sede penale (in primo grado) e non chiedono scusa.... in molti non lavorerebbero in tv», ha anche dichiarato. È forse una frecciatina a Selvaggia Lucarelli che ha una battaglia legale in corso con lei per diffamazione?

