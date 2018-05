Che tempo che fa/ Anticipazioni e ospiti 20 maggio: Mancini, Claudio Fava, Fabrizio Gifuni, Alessia Marcuzzi

Che tempo che fa torna in onda oggi, domenica 20 maggio, alle 20.35 su Raiuno: Roberto Mancini, Claudio Fava, Fabrizio Gifuni e Alessia Marcuzzi ospiti di Fabio Fazio.

20 maggio 2018

Oggi, domenica 20 maggio, alle 20.35 su Raiuno, torna l’appuntamento con Che tempo che fa. Fabio Fazio, insieme a Filippa Lagerback e Luciana Littizzetto, ospita personaggi del mondo della politica, dello spettacolo, della musica e dello sport. Il primo ospite della serata è Roberto Mancini. Il neo C.T. della Nazionale si racconta ai microfoni di Fabio Fazio alla vigilia del debutto in panchina il 28 maggio contro l'Arabia Saudita (a San Gallo) e per quelle successive con Francia (a Nizza il 1 giugno) e Olanda (Torino, 4 giugno). Mancini svelerà anche i motivi che l’hanno spinto ad accettare l’offerta della Federazione e i progetti che intende portare avanti con un gruppo di giovani.

CHE TEMPO CHE FA, ANTICIPAZIONI: GLI ALTRI OSPITI DEL 20 MAGGIO

Ospite in studio anche Fabrizio Gifuni, protagonista del film tv per la regia di Michele Vicari in cui interpreta Pippo Fava, il giornalista ucciso dalla mafia nel 1984 e che andrà in onda il 23 maggio in occasione della Giornata della Legalità. Ci sarà anche Claudio Fava, politico, giornalista, scrittore e neo eletto Presidente della Commissione Antimafia. E ancora Alessia Marcuzzi, una delle protagoniste assolute della televisione italiana. In occasione della finale degli Internazionali di Tennis di Roma, poi, Fabio Fazio ospiterà la coppia del tennis italiano ovvero Fabio Fognini e Flavia Pennetta. Infine, l’ospite musicale della serata sarà Luca Carboni che presenterà il nuovo singolo “Una grande festa”, estratto dal nuovo album “Sputnik”, che uscirà l’8 giugno.

IL TAVOLO DI CHE TEMPO CHE FA

Al tavolo di Che tempo che fa siederanno gli ospiti fissi Nino Frassica, Fabio Volo, Orietta Berti e Gigi Marzullo. Ci sarà poi Vincenzo Salemme e si fermeranno Alessia Marcuzzi e Luca Carboni. Ci saranno poi Carmen Russo – di cui questo mese è uscito in libreria “Completamente io - Desideravo essere chiamata mamma” - ed Enzo Paolo Turchi. Ci saranno, poi, Milena Bertolini attuale CT della nazionale italiana di calcio femminile, Lello Arena, Frank Matano, attualmente al cinema con il film “Tonno Spiaggiato”, Raffaele Pisu, Mirko Casadei con la sua orchestra che quest’anno compie 90 anni.

