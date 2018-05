Daniela Spada/ La moglie di Cesare Bocci commuove tutti e balla con lui dopo l'ictus (Ballando con le stelle)

Daniela Spada, la moglie di Cesare Bocci commuove tutti e balla con lui dopo l'ictus post partum che l'ha colpita nel 2000. Il trionfo a Ballando con le stelle 13.

20 maggio 2018 Valentina Gambino

Cesare Bocci e Daniela Spada

La 13esima edizione di Ballando con le stelle 2018 si è conclusa con il trionfo di Cesare Bocci, apprezzato da giudici e pubblico fin dalla primissima puntata. Il celebre attore ha commosso tutti prendendo timidamente per mano la moglie dopo averle sussurrato "Vuoi ballare con me?", e così i due hanno danzato sulle note dell'amore. Dopo la standing ovation del pubblico e il dieci da parte della giuria, l'attore ha confermato di quanto sua moglie sia una vera guerriera nonostante il corpo minuto. Il trionfo poi, ha generato sorrisi e gioia davanti la coppa ricevuta dopo la vittoria. "Grazie, non alzo questa coppa per me stesso, ma per tutti voi", ha affermato. Ad aprile del 2016 l'attore è stato intervistato per "Io Donna" ed ha raccontato il dramma della moglie iniziato nel 2000. Dopo aver partorito loro figlia infatti, è stata colta da un ictus post-partum. Per lei una sofferenza durata 28 giorni di coma ed un risveglio che non le lascia dentro nessun ricordo di ciò che è accaduto. Daniela Spada non ricorda proprio nulla, nemmeno di avere partorito e purtroppo non riesce neppure a muoversi.

Cesare Bocci e Daniela Spada, la rinascita dell’amore

Cesare Bocci e Daniela Spada poi, hanno deciso di ironizzare sul percorso della moglie scrivendo il libro dal titolo "Pesce d'aprile". Sempre intervistati da "Io Donna" nel 2016 hanno svelato di stare bene, nonostante non sia facile come prima: "Cerco di fare più cose possibili per essere sempre impegnata. Il blog e la scuola di cucina ormai sono il mio lavoro", aveva confessato la moglie di Bocci. E sul miglior modo per affrontare una situazione tragica ed imprevista come queste, ha le idee chiare: "A parte la drammaticità iniziale dell’accaduto credo che sia importante attaccarsi alle piccole cose. All’inizio trascorrevo del tempo davanti ai programmi e alle riviste di cucina, è lì che è nata questa mia nuova passione". E sulla possibilità che questa sia stata - malgrado tutto - una nuova rinascita, è molto convinta: "Mi sto dedicando ad altre cose interessanti che non mi fanno rimpiangere quello che facevo prima. Non posso più andare in motocicletta, in compenso però so cucinare". Per il compagno Cesare solo parole d'amore: "mi ha guidato, aiutato e supportato. Ci sono tanti uomini che in una situazione simile sarebbero scappati per debolezza. Sono convinta però che ce la si può fare anche senza il principe azzurro, magari con a fianco amici e famigliari".

