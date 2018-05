Domenica In/ Anticipazioni: Selvaggia Lucarelli, Max Tortora e Gabriele Corsi tra gli ospiti (20 maggio)

Domenica In, anticipazioni di oggi 20 maggio 2018: Selvaggia Lucarelli, Max Tortora, Guillermo Mariotto e Gabriele Corsi tra gli ospiti di Cristina Parodi, ecco di cosa si parlerà.

20 maggio 2018 Valentina Gambino

Domenica In, anticipazioni e ospiti

Dopo la finale di Ballando con le stelle, questo pomeriggio la Domenica In di Cristina Parodi si presenterà ricchissima di ospiti e “colpi di scena”. La nuova puntata si aprirà con una lunga parentesi dedicata al matrimonio più bramato e dibattuto dell’anno, quello tra il Principe Harry e l’attrice americana Meghan Markle, celebrato ieri, sabato 19 maggio a Londra. In studio per commentare i momenti fondamentali del “Royal Wedding” troveremo Enzo Miccio, Rosanna Cancellieri, Marisela Federici, la wedding planner Giorgia Fantin e, in collegamento da Londra, Marco Varvello. Ospite speciale del nuovo appuntamento domenicale di Rai 1 sarà Selvaggia Lucarelli, giornalista, blogger e opinionista televisiva, che parlerà della sua carriera, delle sue battaglie sociali e del suo ruolo di giurata a Ballando con le Stelle terminato ieri con la finalissima. Quasi sicuramente la Lucarelli avrà modo di menzionare Barbara d’Urso, anche per via della terribile maglietta sessista indossata da Luigi Mario Favoloso durante il Grande Fratello 2018.

All’indomani dalla finalissima di Ballando, andrà in scena a Domenica In l’ultimo appuntamento con il “Processo a Ballando con le Stelle”. In studio, per commentare questa fortunata e animata edizione, oltre a Selvaggia Lucarelli, ci saranno anche Guillermo Mariotto, Paolo Belli insieme ad alcuni ai maggiori protagonisti del dance show di Rai1 (tranne Giovanni Ciacci che, come ben saprete si troverà su Canale 5 con Barbara d’Urso). Durante il programma condotto da Cristina Parodi ci sarà spazio anche per il divertimento e la comicità insieme a Max Tortora, che si racconterà e ripresenterà diverse delle sue memorabili imitazioni. Gabriele Corsi, nuovo volto della Rete ammiraglia di Casa Rai, sarà il protagonista del gioco “Che uomo sei?” e verrà giudicato in diretta “marito”, “amante” o “amico ideale” da un pubblico composto da 50 spettatrici. Benedetta Parodi sarà “A casa di...” Rosanna Vaudetti, per una nuova e cordiale intervista tra i fornelli. A commentare la nuova puntata un parterre formato da Antonella Boralevi, Adriano Panatta, Angela Rafanelli e Claudio Lippi.

