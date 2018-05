Domenica Live/ Anticipazioni e ospiti: Loredana Lecciso, Giovanni Ciacci e tanto Grande Fratello (20 maggio)

Domenica Live, anticipazioni e ospiti del nuovo appuntamento di oggi 20 maggio 2018: Loredana Lecciso, Giovanni Ciacci da Barbara d'Urso e tanto Grande Fratello.

20 maggio 2018 Valentina Gambino

Domenica Live, ospiti e anticipazioni

Puntuale come un orologio svizzero, torna dalle 13.55 sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset, la nuova puntata della Domenica Live di Barbara d’Urso. Come di consueto il nuovo appuntamento si aprirà con la lunghissima parentesi dedicata al Grande Fratello 2018. Ecco perché in studio ci sarà ancora Aida Nizar per deliziare il pubblico con le sue irrefrenabili gag che accendono la polemica. Presente in puntata anche Mariana Falace, ultima eliminata del reality show dopo gli scontri di fuoco con Patrizia Bonetti. La miccia potrebbe riaccendersi in puntata ma ci potrebbe essere spazio per un approfondimento tra la ragazza e Luigi Mario Favoloso, squalificato dalla trasmissione per avere indossato una orribile maglietta sessista con su scritto “Selvaggia suca”, indirizzata alla Lucarelli. La giudice di Ballando con le stelle alla stessa ora sarà invece ospite di Domenica In, per un altrettanto appuntamento imperdibile. Favoloso oltre a confrontarsi con Aida Nizar, Mariana Falace e Patrizia Bonetti avrà modo di parlare in diretta con Nina Moric? Staremo a vedere.

Qualche giorno addietro Baye Dame Dia è stato vittima di una aggressione nel cuore della notte a Roma. Dopo aver postato uno scatto che ritraeva l’ingresso di un ospedale, il ragazzo non ha più proferito parola sul web se non postando una fotografia “commissionata” da un amico che si è prontamente taggato. Lo scorso venerdì Barbara d’Urso aveva promesso di aggiornare gli estimatori durante Pomeriggio 5 ma poi non ha avuto tempo per poterlo fare. A questo punto, quasi sicuramente la conduttrice avrà modo di parlarne in diretta quest’oggi. Allontanandoci dal Grande Fratello 2018, proprio ieri sera Al Bano Carrisi è stato ospite del serale di Amici 17 insieme all’ex moglie Romina Power. Dopo aver festeggiato il suo compleanno a mezzanotte, durante Domenica Live ci sarà invece Loredana Lecciso, pronta a nuovissime rivelazioni. Dopo il quinto posto a Ballando con le stelle 13, questo pomeriggio Giovanni Ciacci sarà ospite di Barbara d’Urso “tradendo” il programma che lo ha ospitato per queste settimane.

