FABIO FOGNINI/ Dopo la sconfitta a Roma contro Nadal pronto per l’Atp di Ginevra (Che tempo che fa)

Fabio Fognini, dopo la sconfitta contro Rafael Nadal a Roma, guarda all'impegno dell'Atp 250 di Ginevra. Oggi il tennista sarà ospite a Che tempo che fa

Fabio Fognini (Lapresse)

I quarti di finale degli Internazionali di Tennis di Roma non hanno portato fortuna a Fabio Fognini, che ora dovrà archiviare la sconfitta registrata nel match contro Rafael Nadal. Aspettative deluse quindi per chi già contava sulla bravura dell'atleta di replicare il successo ottenuto appena 3 anni fa a Rio de Janeiro e sfumati i sogni di vederlo in semifinale. Un posto che ha dovuto cedere al rivale vincente, nonostante la partenza disinvolta, conclusa poi a favore dell'avversario. Fabio Fognini sarà presente nella puntata di oggi di Che tempo che fa proprio per parlare degli ultimi eventi sportivi e delle prospettive future. “Esco a testa alta”, ha sottolineato l'atleta in conferenza stampa subito dopo la sconfitta, come riferisce La Repubblica, soprattutto perché è riuscito a spingere Nadal fino al limite. Senza considerare che nella superficie di gioco che ha interessato l'ultimo match chiunque sarebbe partito in svantaggio con un giocatore di questa portata. Il tutto non toglie tuttavia l'amarezza in bocca per Fognini, che di certo non si aspettava di giocare un torneo simile.

FABIO FOGNINI, PRONTO PER L’ATP 250 DI GINEVRA

“È stato emozionante giocare contro il re della terra battuta”, scrive Fabio Fognini sui social subito dopo la sconfitta agli Internazionali di Tennis, che gli hanno precluso le semifinali a favore del rivale spagnolo. Un sogno che sfuma, secondo le testate nazionali, ma che permette ora al numero 1 italiano di concentrarsi per l'Atp 250 che si svolgerà quest'anno a Ginevra. L'eliminazione al Masters 1000 è già archiviata e ora è tempo di pensare già alla wild card ottenuta dagli organizzatori. E niente pausa fra un torneo e l'altro, dato che giocherà anche in settimana. Lo ribadisce lo stesso Fognini in una Stories di Instagram, in cui ricorda che “con i dolori uno sportivo ci convive” e non è certo arrivato il momento di fermarsi. Nessuna arresa quindi, non dal punto di vista della sua carriera di giocatore. E questo nonostante i dolori al ginocchio e al polpaccio che lo hanno colpito nelle ultime settimane, ricorda Tennis World Italia. All'Atp della prossima settimana Fognini si batterà contro Marcos Baghdatis, che potrebbe essere sostituito da uno squalificato, mentre contro David Ferrer in semifinale.

