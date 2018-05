FLAVIA PENNETTA/ La moglie di Federico Fognini: dopo il tennis c'è solo il figlio Federico (Che tempo che fa)

Flavia Pennetta, dopo anni di successi sui campi di tennis, è pronta a dedicarsi a tempo pieno a suo figlio Federico. Oggi sarà ospite di Che tempo che fa

Flavia Pennetta (Lapresse)

Superata la sconfitta agli Internazionali di Tennis, Flavia Pennetta si è concessa un break al self service del Foro Italico al fianco del neosconfitto Fabio Fognini e a breve distanza dall'ultimo rivale del giocatore, Rafael Nadal. La campionessa italiana è stata una delle ferventi sostenitrici del marito e al suo fianco ha coltivato il sogno di poter arrivare alle semifinali del torneo. Flavia Pennetta sarà inoltre di nuovo al fianco del consorte in occasione della puntata di Che tempo che fa di oggi. Mamma e moglie doc, la Pennetta ha deciso di ritirarsi dalle scene e ha forse deluso le aspettative del tennis italiano, che ora punta tutto sulle giovani promesse. La presenza della giocatrice era infatti una garanzia sotto molti punti di vista e ora bisogna correre ai ripari per cercare una valida erede, che secondo molti potrebbe Lisa Pigato.

FLAVIA PENNETTA, DOPO IL TENNIS SI DEDICA AL FIGLIO FEDERICO

Come riferisce Calcio e Finanza, la giocatrice punta pensa ora al futuro, soprattutto vincere il torneo di Roma o addirittura Wimbledon. L'ex tennista invece è impegnata nel suo ruolo di mamma a tempo pieno, grazie alla nascita del figlio Federico che riempie le sue giornate con tanti sorrisi e giochi. Senza considerare che continua per la Pennetta anche il sostegno al marito, ancora in gara per l'Atp della prossima settimana. Considerata una delle mamme sexy dello sport italiano, Flavia Pennetta continua a essere in vista nel settore che l'ha vista primeggiare come campionessa italiana indiscussa. Una tennista solo al 10%, come ha risposto di recente a chi le chiedeva quando sarebbe ritornata sul campo.

FLAVIA PENNETTA, DIECI ANNI DI SUCCESSO

Certo guardare le vecchie compagne non è semplice per un'atleta che ha ancora tanta voglia di dimostrare le proprie qualità sportive, ma è ormai superato il tempo di dedicarsi ai ricordi ed è ora di pensare alla famiglia, a quel futuro che già sogna per il piccolo Federico. Il figlio potrà di certo conoscere le imprese di una mamma così speciale, ha rivelato di recente la giocatrice a La Stampa, maturate nel corso di 10 anni vincenti nel mondo del tennis azzurro. Il nome della Pennetta di certo rientra, così come quello dell'amica Roberta Vinci, nell'Olimpo del tennis azzurro. A un anno di distanza dalla nascita di Federico, l'ex tennista dovrà accontentarsi di un ruolo più marginale, che la vede di certo al fianco del marito Fognini, ma più ridimensionato rispetto al clamore che lei stessa ha saputo suscitare con le sue numerose vittorie.

