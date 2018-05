Gabriele Corsi/ L'ex Iena prende il posto di Amadeus in Reazione a Catena (Domenica In)

Gabriele Corsi, il conduttore è pronto per passare alla guida del programma Reazione a Catena al postod di Amadeus.

Gabriele Corsi

Gabriele Corsi è uno dei conduttori più in vista del momento, grazie alla recente nomina che lo vedrà alla guida di Reazione a Catena. Lo storico programma non vedrà più come timoniere Amadeus e per l'ex Iena è senza dubbio una grande opportunità, dato che il suo è fra i volti più richiesti della nuova generazione di conduttori. Gabriele Corsi sarà inoltre presente a Domenica In oggi, 20 maggio 2018, per affrontare il test delle affinità al fianco della moglie Laura Pertici. Lo showman e la giornalista stanno vivendo al classica favola d'amore, nata tra l'altro in un momento in cui l'ex del Trio Medusa era ormai convinto di non poter trovare l'anima gemella. E di certo non si aspettava di conquistare il cuore della consorte, un'unione da cui sono nati i figli Margherita e Leonardo. La relazione dura ormai da oltre 13 anni e il loro rapporto continua ad essere forte come un tempo: riusciranno i due vip a dimostrare di avere anche una forte affinità di coppia? A giudicare dalla dedica d'amore che Corsi ha dedicato alla compagna lo scorso novembre, non ci sono dubbi sul fatto che il loro sentimento sia ancora vivo e privo di quella nebbia che spesso avvolge i rapporti ormai stantii.

GABRIELE CORSI E LA NUOVA AVVENTURA A REAZIONE A CATENA

Gabriele Corsi ha già registrato la prima puntata di Reazione a Catena in questi giorni, anche se il conduttore otterrà ufficialmente il testimone da Amadeus solo il prossimo 4 giugno. Corsi rimarrà inoltre al timone fino al prossimo settembre, con il dubbio che possa proseguire ancora per tanto tempo in questo suo nuovo ruolo. Dal Trio Medusa a Take Me Out, fino alla rete ammiraglia, la carriera del conduttore sembra procedere a gonfie vele e l'ex Iena è diventato così l'uomo del momento su cui la Rai ha deciso di puntare per il palinsesto estivo. E non sarà l'unico programma che lo vedrà nelle vesti di timoniere, dato che Corsi sarà ancora alla guida dello speciale di Take Me Out e proseguirà l'impegno già assunto con Carta Bianca. Senza dimenticare Boss in Incognito, che dopo aver vissuto la supremazia di Flavio Insinna, vedrà Corsi prendere il suo posto per la quinta stagione, e Primo Appuntamento, il programma di Real Time giunto alla seconda stagione e dedicato all'incontro romantico fra alcune coppie.

