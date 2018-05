Grande Fratello 2018/ La triste confessione di Alberto Mezzetti e il cambiamento di Danilo

Grande Fratello 2018, Alberto Mezzetti racconta il suo passato a Danilo e ai compagni e svela del padre scomparso. Barbara D'Urso difende i ragazzi dalle critiche

L'atmosfera nella Casa del Grande Fratello 2018 sembra essersi rasserenata. Dopo le liti di poche sere fa che hanno visto protagonisti Danilo e Filippo da una parte, Lucia Bramieri e Simone Coccia dall'altra, gli animi sembrano essere calmi. Appare rientrata anche la crisi di Lucia Bramieri che, proprio dopo quanto accaduto, ha espresso il desiderio di voler lasciare la Casa per tornare alla sua quotidianità. Lucia ride e scherza, nelle ultime ore, soprattutto grazie a Simone con il quale è riuscita a stabilire un rapporto importante. Per alcuni concorrenti arriva anche il momento di tirare le somme di questa avventura. In particolare sono Danilo e Alberto a parlarne. Danilo conferma di essere cambiato grazie a quest'avventura e di aver scoperto lati di sé che non conosceva. Alberto invece trova che questa avventura abbia confermato i suoi valori.

LA CONFESSIONE DI ALBERTO AI COMPAGNI

È proprio durante la chiacchierata con Danilo che svela anche un retroscena triste del suo passato: “Tutti i miei valori si sono riconfermati qui dentro: la bellezza della sincerità, della genuinità, della semplicità. Non ambire a cose materiali ai soldi…non servono a niente - così racconta - Io magari mi sono responsabilizzato perchè all’età di undici anni è venuto a mancare mio padre”. Intanto, fuori dalla Casa, Barbara D'Urso ha risposto a chi l'ha accusata di aver scelto assieme alla produzione persone "sbagliate" per il Grande Fratello. Intervistata per Tv Talk, la D'Urso ha spiegato: “Rifarei le stesse scelte… Tutti i reality hanno bisogno di scintille…Facciamo l’esempio di Favoloso, nei provini gli ho detto di evitare determinati atteggiamenti… Ma dopo che ha sbagliato 3 volte l’abbiamo buttato fuori…”

