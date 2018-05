Harry e Meghan Markle / Dopo il matrimonio arriva il viaggio di nozze: il regalo d'amore della sposa

20 maggio 2018

Finalmente il principe Harry e Meghan Markle sono marito e moglie. La celebrazione delle nozze nella cappella di St. George è stata seguita da milioni di persone ed ha tenuto tutti col fiato sospeso. Anche durante la cerimonia, il protocollo non sempre è stato seguito, come quando Meghan ha voluto tenere la mano di Harry per tutta la durata della celebrazione o Harry che ha deciso di non togliere la barba per il suo grande giorno ma di essere se stesso fino alla fine. Il bacio è arrivato poi una volta fuori ed entrambi sono saliti sulla Carrozza reale per salutare i sudditi per la prima volta da marito e moglie. E ora cosa accade? Harry e Meghan partiranno per un bellissimo viaggio di nozze. I due partiranno per l'Africa, meta per la quale Harry ha una grandissima passione. Pare che il viaggio di nozze, che di preciso li vedrà volare per la Namibia, sia un regalo di Meghan per suo marito, fatto proprio in virtù del suo grande amore per l'Africa.

LA SCELTA POCO "FEMMINISTA" DI MEGHAN MARKLE

Il matrimonio di Harry e Meghan ha messo comunque a tacere, almeno per un giorno, le tante critiche sorte in questi giorni, soprattutto per la Markle e per la sua famiglia. Alla fine soltanto la mamma ha partecipato alle nozze e si è fortemente commossa nel vedere la sua bambina nei panni di una vera e propria principessa. Una "principessa" che ha però deciso di abbandonare tutto, carriera, cinema, televisione, per stare al fianco del suo grande amore. Un gesto che qualcuno ha anche criticato, visto che non è proprio la scelta di una "femminista convinta" come Meghan ama definirsi. Una scelta che però spiega bene Andrew Morton, autore di una biografia sulla Markle ed esperto di teste coronate. "C'è poco di femminista nel mollare tutto per un uomo - ammette lo scrittore, intervistato dal settimanale Nuovo - Ma se lo si fa come è successo a lei per un palcoscenico ancora più grande, allora è un'altra cosa. Potrà continuare a portare avanti le sue battaglie addirittura con maggiore forza".

