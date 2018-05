IL TERZO INDIZIO/ Anticipazioni puntata 20 maggio: il caso di Anna Rosa Fontana

Il terzo indizio torna in onda oggi, domenica 20 maggio, in prima serata su Rete 4: Barbara De Rossi racconta il caso di Anna Rosa Fontana, uccisa due volte.

20 maggio 2018 Stella Dibenedetto

Barbara De Rossi - Il terzo indizio

Nuovo appuntamento con Il terzo indizio che torna in onda oggi, domenica 20 maggio, in prima serata su Rete 4. Il programma di Rete 4 ricostruisce i più importanti fatti di cronaca degli ultimi anni attraverso il linguaggio della docufiction. Nella puntata odierna, la conduttrice Barbara De Rossi presenta il caso di Anna Rosa Fontana, morta due volte e per la quale la famiglia chiede giustizia. L’amore malato che ha portato alla morte di Anna Rosa Fontana viene riscostruita da attori professionisti attraverso testimonianze, documenti e basandosi sugli atti processuali. Il terzo indizio ricostruisce tutta la vicenda: dall’inizio della storia d’amore alla rottura fino all’inizio di un vero incubo che ha portato alla morte Anna Rosa. Il terzo indizio, inoltre, porta avanti anche la lotto contro lo stalking di cui Barbara De Rossi è da anni testimonial.

IL CASO DI ANNA ROSA FONTANA A TERZO INDIZIO

Anna Rosa Fontana, secondo la famiglia, è morta due volte: nel 2005, quando l'ex convivente Paolo Chieco, ex macellaio, tentò di ucciderla sotto casa sua con 15 coltellate, era già morta dentro a causa dell’incubo che stava vivendo. Quel giorno, le forze dell’ordine riuscirono a salvarla. L’incubo, però, di Anna Rosa è durato cinque anni e si è concluso nel modo più tragico. Tormenti, molestie, denunce e inseguimenti da parte dell’uomo che aveva amato. Nel dicembre del 2010, Paolo Chieco riesce a portare a termine il suo piano: l’uomo aspetta Anna Rosa sotto casa e la accoltella sei volte al collo, alla schiena e su un fianco. La famiglia chiede una risposta dalla Giustizia, convinta che gli appelli di Anna Rosa non siano stati ascoltati. Per il primo tentato omicidio, infatti, l’uomo ha ricevuto solo due anni di carcere e uno di domiciliari.

