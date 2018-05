KATIE FFORDE - ANNI REGALATI/ Su Rai 1 il film con Gesine Kurowski (oggi, 20 maggio 2018)

Il film Katie Fforde - Anni regalati va in onda su Rai 1 oggi, domenica 20 maggio 2018, alle ore 17.05. Una pellicola per la televisione di genere sentimentale diretta nel 2014 da Helmut Metzger (regista di altri episodi della stessa serie) e interpretata da Gesine Cukrowski (Insegnami a volare, Un'estate in Portogallo, Paura.com), Martin Rapold (Snow White) e Harald Krassnitzer (Nozze romane). Il film fa parte di una serie di pellicole distribuite nel circuito televisivo ispirate dai romanzi di Katie Fforde, celebre autrice di romanzi rosa. Pur essendo presentati come una serie, i singoli film tv, come i libri da cui sono tratti, hanno trame e personaggi del tutto indipendenti fra loro e non rispettano una continuità interna. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

KATIE FFORDE - ANNI REGALATI, LA TRAMA DEL FILM

Nel Innes (Gesine Cukrowski) e il marito Marc (Harald Krassnitzer) gestiscono un ristorante di successo a New York, di cui lui è lo chef. La donna è stata assente dal lavoro a causa di una lunga malattia, che ha messo a dura prova anche il matrimonio ventennale con Marc. Quando riprende il servizio in sala, sconfitto il cancro, Nel si rende conto che il marito ha una relazione con una sua assistente di cucina. Sconvolta dalla rivelazione Nel decide di abbandonare il ristorante e ritirarsi a riflettere sul suo futuro in campagna, nei vigneti del padre. Quest'ultimo è però in procinto di vendere la proprietà, e Nel ha l'occasione di conoscere Jake Carlyle (Martin Rapold), proprietario di un'azienda vinicola in forte espansione ed interessato all'acquisto delle vigne. Fra i due scatta subito la scintilla. Nel è però ancora debilitata dalla malattia e molto confusa sul futuro del suo matrimonio. In quel momento Marc le propone di ricominciare, archiviando i duri anni del cancro e della sua relazione extraconiugale. Nel dovrà scegliere se tornare dal marito e tentare di sistemare le cose o vivere un'avventura romantica con Jake e provare a ricominciare ua nuova vita.

