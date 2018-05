L'AMORE E LA GUERRA/ Su Rete 4 il film con Martina Stella (oggi, 20 maggio 2018)

L'amore e la guerra, il film in onda su Rete 4 oggi, domenica 20 maggio 2018. Nel cast: Martina Stella, Daniele Liotti e Luigi Diberti. La trama del film nel dettaglio.

20 maggio 2018 Cinzia Costa

Il film nel pomeriggio di Rete 4

ALLA REGIA GIACOMO CAMPIOTTI

Il film L'amore e la guerra va in onda su Rete 4 oggi, domenica 20 maggio 2018, alle ore 15,00. Una pellicola per la televisione che è stata diretta e co-scritta nel 2007 da Giacomo Campiotti (Bianca come il latte rossa come il sangue, Il sorteggio, Come due coccodrilli) e interpretata da Martina Stella (L'ultimo bacio, Ocean's twelve, Il mattino ha l'oro in bocca), Daniele Liotti (Cresceranno i carciofi a Mimongo, Finalmente soli, Tutta colpa di Freud) e Luigi Diberti (La classe operaia va in Paradiso, La sindrome di Stendhal, Và dove ti porta il cuore). Il film è stato inizialmente prodotto da Mediaset e presentato come una miniserie in 2 episodi della durata di circa 50 minuti ed è quindi stato replicato in un'unica soluzione con il formato del film tv. L'amore e la guerra andrà in onda su Rete 4 nel pomeriggio di oggi, domenica 20 maggio, alle ore 15.00. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

L' AMORE E LA GUERRA, LA TRAMA DEL FILM

Prima Guerra Mondiale. La giovane contessa Albertina Regis (Martina Stella) è la figlia di un generale impegnato nel conflitto (Luigi Diliberti). Contravvenendo agli ordini del padre ha un rapporto epistolare con un tenente di stanza al fronte. Ispirata dalle sue lettere decide di partire anche lei per il fronte e arruolarsi volontaria come crocerossina. Una volta giunta a destinazione però Albertina scopre che le lettere che riceve sono in realtà scritte da un sottufficiale di origine contadina, Rocco Parri (Davide Liotti). Mentre la Guerra continua ad infuriare fra i due nasce un rapporto sempre più stretto. Su Albertina però ha messo gli occhi anche il Capitano Avogadro (Thomas Trabacchi), che punta soprattutto la sua dote. L'ufficiale infatti è assillato dai debiti di gioco e un matrimonio con i Conti Regis sarebbe perfetto per sistemare la sua disastrosa situazione finanziaria. Il rapporto fra Albertina e Rocco è comunque messo in difficoltà da moltissimi fattori, soprattutto derivanti dal fatto che lei è una nobildonna di una famiglia molto in vista mentre lui è un uomo di umili origini e senza nulla da offrire ad una famiglia di Conti. Nel frattempo, però, la Guerra continua e richiede in continuazione un tremendo tributo di sangue.

