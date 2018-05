LE IENE SHOW/ Diretta e servizi: premiata l'inchiesta di Nadia Toffa e Fubini su prostituzione minorile

Le Iene Show tornano in onda oggi, domenica 20 maggio, in prima serata su Italia 1 con Nicola Savino, Matteo Viviani e Giulio Golia. I servizi della serata.

Oggi, domenica 20 maggio, alle 21.20 su Italia 1, torna puntuale l’appuntamento con Le Iene show, il programma più irriverente della televisione italiana che, pur non rinunciando alla vena ironica, portano avanti inchieste importanti anche su argomenti scomodi. Negli scorsi appuntamenti, Le Iene show hanno avuto anche una iena d’eccezione come Pupo che ha condotto due inchieste: una sulla vendita della marijuana a Los Angeles e l’altra sul mondo dei film a luci rosse a Las Vegas. Sempre molto seguito, la scorsa puntata domenica de Le Iene show è stata seguita da 1.985.000 spettatori con il 10.9% di share (presentazione al 6.2% con 1.494.000 spettatori). Oltre all’appuntamento domenicalecon Nicola Savino, Matteo Viviani e Giulio Golia, Le Iene show vanno in onda anche il mercoledì con la conduzione di Ilary Blasi e Teo Mammuccari e la partecipazione della Gialappa’s Band.

LE IENE SHOW, ANTICIPAZIONI: IL PREMIO PER IL SERVIZIO SULLA PROSTITUZIONE MINORILE

Quali servizi andranno in onda nella puntata odierna de Le Iene show? Al momento non ci sono ancora anticipazioni, ma per il programma di Davide Parenti è arrivato un riconoscimento importante. Il servizio della Iena Nadia Toffa e l’autore Marco Fubini, intitolato “Bari: bambini in vendita”, andato in onda il 19 marzo 2017, sulla prostituzione minorile con bambini di 8, 9 e 12 anni che vendevano il proprio corpo avendo incontri intimi anche con uomini dai 50 anni in su, ha vinto il Premio Lucchetta, istituito in onore del giornalista RAI Marco Luchetta e della sua troupe, uccisi da una bomba nell’aprile del 1994 a Mostar, in Bosnia.

