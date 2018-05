LOREDANA LECCISO/ Ancora al centro del gossip con Al Bano e Romina (Domenica live)

Loredana Lecciso continua a ricevere accuse in tv e a trovarsi al centro del gossip insieme ad Al Bano e Romina. Oggi sarà ospite nella puntata di Domenica Live

Loredana Lecciso continua a ricevere accuse in tv da parte di alcuni volti noti dello spettacolo italiano. Ultima fra tutti Lory Del Santo, che ha visto degli errori nel comportamento dell'ex compagna di Al Bano Carrisi, soprattutto perché ai suoi occhi non avrebbe intuito il forte desiderio di felicità e serenità del cantautore. Loredana Lecciso sarà inoltre presente a Domenica Live oggi, per un'ospitata dall'amica Barbara d'Urso. Continua intanto a essere infuocato il triangolo che ha visto sempre in rotta di collisione la Lecciso, Romina Power e Al Bano e sembra proprio che ormai la guerra si stia svolgendo sempre di più in ambiti televisivi. Le due donne che hanno in comune una fetta di vita al fianco dell'artista, si alternano infatti nei diversi salotti televisivi e ormai usano rispondersi grazie alle interviste di diversi programmi.

LOREDANA LECCISO, ANCORA VOCI SU AL BANO E ROMINA

E sono in arrivo scintille, secondo Davide Maggio, per via di alcune dichiarazioni fatte dalla Power nella scorsa puntata de L'Intervista, il programma condotto da Maurizio Costanzo, in cui ha sottolineato di essere ancora sposata spiritualmente con Al Bano. Quest'ultimo invece è sempre più deciso a mantenersi lontano dal fuoco incrociato dovuto al gossip, ma non è detto che non decida di intervenire ancora una volta per dare la sua versione dei fatti. Loredana Lecciso è ormai single dopo dieci anni di relazione e passione che l'hanno vista al fianco di Al Bano Carrisi. Sulla motivazione della loro frattura ci sono ancora dei punti interrogativi, soprattutto perché le pagine di gossip hanno subito puntato il dito contro la reunion fra l'artista e l'ex moglie Romina Power, ormai sempre più vicini. Una storia vecchia come il mondo, che in tanti anni ha sempre visto la Lecciso come il terzo incomodo nella favola d'amore fra i due cantanti.

IL CAMBIO DI LOOK

Mentre continua il botta e risposta in tv, la Lecciso ha deciso di affrontare una piccola trasformazione dal punto di vista del look, dando una rinfrescata alla chioma e riuscendo a catturare l'applauso dei fan. Via quindi le extension che ha preferito in tanti anni per il suo hair style e spazio a un taglio più corto, giovanile e tanto caro alle star dei Red Carpet di tutto il mondo. Nessun commento positivo o negativo invece per la nascita di Kay, il primo nipote di Al Bano e Romina e figlio di Cristel Carrisi. Per ora la Lecciso è decisa a pensare alla sua famiglia a quei figli avuti dal suo rapporto con il cantautore e che rimangono al primo posto della sua scala di valori. Solo grazie a Jasmine e Bido continuerà ad amare per sempre l'ex compagno, senza dimenticare la piccola Brigitta nata da una relazione precedente della showgirl.

