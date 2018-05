Laura Petrici/ Moglie di Gabriele Corsi, "il goffo di Notre Dame" come lo chiama lei... (Domenica In)

Laura Petrici, la moglie del conduttore Gabriele Corsi tra le firme più note de La Repubblica. Il nuovo protagonista di Reazione a Catena parlerà di lei? (Domenica In)

Laura Petrici, Domenica In

La firma di Laura Pertici è fra le più note di La Repubblica, anche se la giornalista è conosciuta anche come moglie del conduttore Gabriele Corsi. Senza dimenticare i suoi interventi spesso scomodi nel mondo della politica, con domande che hanno saputo irritare persino Emma Bonino in occasione dell'accordo con il PD. Laura Pertici lascerà da parte gli abiti da giornalista per indossare quelli di corsorte in occasione della puntata di Domenica In di oggi, 20 maggio 2018, dove sarà presente al fianco del marito Corsi. I due si sottoporranno infatti allo storico test delle affinità, con cui potranno dimostrare la qualità della loro unione. I due caratteri di Laura e Gabriele hanno dei punti in comune oppure sono del tutto differenti? La vice direttrice di Gedi, l'area digitale di Repubblica TV, al fianco dei due figli Margherita e Leonardo forma il secondo Trio nella vita del conduttore, che in tv si è unito in passato ai due colleghi del gruppo Medusa, per poi affiancarsi nel privato alla famiglia composta con la donna della sua vita.

LAURA PERTICI E QUEL SOPRANNOME A SUO MARITO GABRIELE CORSI

Il goffo di Notre Dame è il nomignolo affettuoso che Laura Pertici ha affibbiato al marito Gabriele Corsi, per via della sua nota goffaggine. Soprattutto in fatto di donne, visto che il conduttore ha impiegato diverso tempo prima di capire di essere entrato nel cuore della giornalista. E sembra proprio che sia questo l'ingrediente segreto del loro rapporto, che dura ormai da oltre 13 anni e procede in modo felice. Motivo d'orgoglio per il presentatore, che in un'intervista a Blogo, ha sottolineato come l'amore fra lui e Laura sia ancora forte come i primi tempi. Sembra tra l'altro che la giornalista sia rimasta rapita da Corsi e da un suo balletto con la tutina aderente da Occhi di Gatto, il celebre anime giapponese degli anni Ottanta. Ed è stata brava a mantenere nascosti i suoi sentimenti, dato che il futuro marito ha capito solo dopo molto tempo e diversi dubbi, di essere riuscito ad attirare la sua attenzione. Ed anche se Corsi è conduttore sul piccolo schermo, è Laura a tenere in mano le redini del loro menage familiare. Sembra infatti che chieda spesso il parere sulle trasmissioni che affronta nel corso della sua carriera e che la figlia maggiore, Margherita (15 anni), abbia chiesto spesso di contro se la madre fosse d'accordo.

© Riproduzione Riservata.