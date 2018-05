Luigi Favoloso/ Crisi con Nina Moric, maglietta sessista e le rivelazioni di Cristina Roncalli (Domenica live)

Ci sono ancora dubbi e rumors sulla famosa frase che è costata l'espulsione dal Grande Fratello 2018 a Luigi Mario Favoloso, oggi sarà ospite a Domenica live

Ci sono ancora dubbi e rumors sulla famosa frase che è costata l'espulsione a Luigi Mario Favoloso, ormai ex concorrente del GF 15. Il fidanzato di Nina Moric ha avuto modo di incontrare la modella e ha manifestato il desiderio di ritornare a casa con lei, salvo poi ricevere la comunicazione da parte degli autori, con cui è stato ufficialmente espulso dal reality. E tutto ruota attorno a una frase che Favoloso avrebbe scritto su una maglietta bianca, prima di indossarla senza essere inquadrato dalle telecamere. Secondo Simone Coccia la frase sessista incriminata riguarderebbe in via diretta Selvaggia Lucarelli, un volto conosciuto dall'ex gieffino a con cui ha già vissuto in precedenza alcuni fuochi incrociati. "Selvaggia S**a", avrebbe scritto Luigi sulla maglietta, un particolare che non è sfuggito alla giornalista, che già minaccia ripercussioni legali. Oggi Luigi Mario Favoloso sarà ospite di Domenica Live per raccontare la sua esperienza nel reality e di sicuro non verrà citata la frase incriminata, dato il divieto assoluto da parte di Barbara d'Urso.

LUIGI FAVOLOSO, LA MAGLIETTA CONTRO SELVAGGIA LUCARELLI

La conduttrice ha infatti sottolineato più volte nell'ultima diretta del GF 15 che nessun concorrente avrebbe dovuto ripetere quelle parole, anche se a quanto pare Simone Coccia ha deciso di ritornare sull'argomento a poche ore di distanza dall'espulsione dell'ex concorrente. Secondo la timoniera tra l'altro la motivazione che avrebbe spinto il fidanzato della Moric ad agire in quel modo sarebbe dovuta a una mancanza di sigarette e a una volontà di fare pressioni sulla produzione. Non ci sono molti misteri invece sul perché Favoloso abbia preso di mira proprio la Lucarelli, dato che quest'ultima tempo fa lo aveva definito come un fidanzato particolare, più manager della Moric rispetto al suo partner di vita. Messo da parte il GF 2018, Luigi Mario Favoloso è ritornato alla sua vita di tutti i giorni e ha appena affrontato il primo weekend da uomo libero. Il reality lo ha costretto forse a una pressione mediatica eccessiva e il dubbio di aver perso l'amore della fidanzata Nina Moric lo avrebbe spinto oltre ogni limite.

LUIGI FAVOLOSO, LE RIVELAZIONI DI CRISTINA RONCALLI

Lo scorso venerdì ha infatti trascorso la serata a Cesenatico insieme agli amici, commentando brevemente con un post su Instagram la sua visione riguardo all'esperienza nella Casa: sperava che andasse tutto bene e invece è stato perfetto. Immediati i commenti degli haters, che si sono accaniti in modo particolare contro Favoloso fin dal famoso tiramisù della discordia e dell'aggressione verbale messa in atto da Baye Dame Dia nei confronti di Aida Nizar Delgado. Intanto si solleva un altro polverone contro l'ex concorrente del reality, questa volta da una sua presunta fiamma del passato. Cristina Roncalli ha infatti rivelato al settimanale Vero di aver avuto una relazione con Favoloso alcuni anni fa, quando era ancora in piedi il rapporto con Nina Moric. La showgirl avrebbe vissuto al fianco di Luigi come fidanzata e non come amante, sottolinea nell'intervista, dato che all'epoca dei fatti il ragazzo si sarebbe presentato come single, al limite in crisi con la compagna. E sembra tra l'altro che abbia ricevuto dei consigli sul silenzio da mantenere a riguardo, dato che sul proprio profilo Instagram ribadisce di avere diritto di raccontare la sua verità e di aver vissuto un periodo buio proprio a causa di quella esperienza.

