MILLENNIUM - UOMINI CHE ODIANO LE DONNE/ Su Rai 4 il film con Rooney Mara (oggi, 20 maggio 2018)

Millennium - Uomini che odio le donne, il film in onda su Rai 4 oggi, domenica 20 maggio 2018. Nel cast: Daniel Craig e Rooney Mara, alla regia David Fincher. Il dettaglio.

20 maggio 2018 Cinzia Costa

Il film in seconda serata su Rai 4

NEL CAST DANIEL CRAIG

Il film Millennium - Uomini che odiano le donne va in onda su Rai 4 oggi, domenica 20 maggio 2018, alle ore 22,55. Si tratta di una pellicola prodotta nel 2011 dalla casa cinematografica della Metro Goldwyn Mayer in collaborazione con case di altri Paesi tra cui la Film Rites. La regia è stata curata da David Fincher, il soggetto è stato tratto dal romanzo omonimo di Stieg Larsson e la sceneggiatura è stata rivista ed adattata da Steven Zaillan mentre nel cast figurano grandi nomi del cinema internazionale come Daniel Craig, Rooney Mara, Christopher Plummer, Stellan Skarsgard e Steven Berkoff. Questo film è il primo capitolo della trilogia Millennium. Ma vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

MILLENNIUM – UOMINI CHE ODIANO LE DONNE, LA TRAMA DEL FILM

Mike Blomvquist è un giornalista di grande fama che a Stoccolma dirige il prestigioso giornale Millennium. Tuttavia le sue fortune professionali fondate su scoop che hanno portato alla luce alcuni scandali e azioni illegali compiuti da potenti imprenditori, vengono bruscamente interrotte da una vicenda finita in tribunale. In particolare le sue indagini sul conto di un potente industriale con tanto di articolo di denuncia delle sue corruzioni e quant’altro, gli sono ritorte contro in quanto lo stesso industriale ha poi vinto la causa per diffamazione. In pratica Mike non è riuscito a proporre delle prove ritenute attendibili dal giudice. L’occasione per rilanciarsi gli viene offerta da un vecchio industriale, Henry Vanger, il quale è ancora turbato dalla scomparsa della propria pro nipote avvenuta ben 40 anni prima. L’uomo intenzionato a far luce su questa vicenda ha deciso di ingaggiare Mike sfruttandone le proprie capacità investigative. Mike accetta la missione giovandosi del supporto di una giovane hacker informatica, Lisbeth Salander, reduce da una situazione abbastanza difficile che l’ha vista venir interdetta tant’è che le sue fortune economiche sono state affidate ad un tutor sadico che le fa delle pressioni sessuali. Mike e Lisbeth inizieranno una strenua collaborazione investigando all’interno della famiglia per riuscire ad arrivare a quella che sarà una sconvolgente verità.

