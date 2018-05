NATA PER VINCERE/ Su Italia 1 il film con Hilary Duff (oggi, 20 maggio 2018)

Nata per vincere, il film in onda su Italia 1 oggi, domenica 20 maggio 2018. Nel cast: Hilary Duff, Oliver James e Kat Dennings, alla regia Sean McNamara. Il dettaglio della trama.

20 maggio 2018 Cinzia Costa

Il film nel primo pomeriggio di Italia 1

NEL CAST HILARI DUFF

Il film Nata per vincere va in onda su Italia 1 oggi, domenica 20 maggio 2018, alle ore 14,15. Una pellicola per ragazzi che è stata prodotta nel 2004, diretta da Sean McNamara (Soul surfer, Bratz, The Moon and the Sun) e interpretata da Hilary Duff (Cinderella story, Lizzie McGuire - Da lieale a popstar, Una scatenata dozzina), Oliver James (Una ragazza e il suo sogno, Without paddle 2 - Il richiamno della natura, Roadkill) e Kat Dennings (Thor, 40 anni vergine, la serie tv Two broke girls). I brani principali della colonna sonora sono tratti dall'album della stessa Hilary Duff, pubblicato pochi giorni prima dell'uscita del film. Nata per vincere è già stata trasmessa altre vlte sui palinsesti televisivi italiani e andrà di nuovo in onda su Italia 1 questo pomeriggio alle ore 14.15. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

NATA PER VINCERE, LA TRAMA DEL FILM

Terri Fletcher (Hilary Duff) ha un ottimo rapporto con il fratello maggiore Paul (Jason Ritter). Quest'ultimo è per lei una fonte d'ispirazione, un amico e una sicurezza. Terri è dotata di ottime doti canore e vorrebbe da grande fare la cantante, ma il padre cerca continuamente di dissuaderla per far si che si dedichi ad un lavoro più produttivo ed economicamente sicuro. Terri decide di acquistare due biglietti per il concerto di una band che sia lei che il fratello adorano. Paul però non può parteciparvi, perchè è stato messo in punizione dai genitori. Il ragazzo partirà presto per l'università, così Terri lo convince a partecipare allo show di nascosto con lei, visto che sarà una delle ultime sere che passeranno insieme. Al ritorno dal concerto però i due hanno un incidente automobilistico e Paul perde la vita. Terri entra in una profonda depressione e non riesce più a cantare. Prima di morire però il ragazzo aveva inviato ad una prestigiosa scuola canora un provino di Terri. Dalla scuola arriva una risposta positiva, Terri è stata ammessa, ma nel frattempo Paul è scomparso e la ragazza non se la sente più di cantare.

© Riproduzione Riservata.