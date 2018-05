NCIS 15/ Anticipazioni del 20 maggio 2018: un testa a testa fra Gibbs e Hicks

NCIS 15, anticipazioni del 20 maggio 2018, in prima Tv asoluta su Rai 2. La morte di Jessica non permette alla squadra di arrestare Hicks come previsto.

NCIS 15, in prima Tv assoluta su Rai 2

NCIS 15, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di Rai 2 di oggi, domenica 20 maggio 2018, andrà in onda un nuovo episodio di NCIS 15, in prima Tv assoluta. Sarà il 15°, dal titolo "Tieniti più stretti i nemici". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: un furgone viene fermato dalla Polizia per una denuncia di furto e si scopre che al suo interno è presente il cadavere di un Marine, occultato in un bidone. Il ragazzo che si trovava alla guida, , ammette di aver rubato il mezzo, ma non di aver ucciso la vittima. Intanto, la squadra festeggia l'ultimo successo di McGee (Sean Murray) e suoi misteriosi poteri da super agente speciale. Arrivata sul posto, la squadra conclude che il ladro arrestato ha rubato il furgone al primo criminale che lo ha sottratto al legittimo proprietario. La moglie della vittima afferma in seguito di aver parlato con un investigatore privato alcune settimane prima, subito dopo la scomparsa del Capitano Willis. Risalendo all'indirizzo del detective, Gibbs (Mark Harmon) scopre che si tratta di Fornell (Joe Spano) e viene obbligato da Vance (Rocky Carroll) a collaborare per lo stesso caso. L'ex agente informa poi gli agenti di aver scoperto che Willis ha avuto una rissa in un bar con un commilitone, alcuni giorni prima del delitto. Intanto, Gibbs e Sloane (Maria Bello) continuano a seguire Gabriel Hicks, il giovane serial killer che ha provocato il licenziamento di Fornell ed ingannato la squadra. Gibbs però non ha ancora informato Fornell sulla verità e per questo non riesce a guardarlo negli occhi. Palmer (Brian Dietzen) scopre invece che il corpo di Willis è stato immerso in una piccola quantità di soda caustica, troppo poca per disfarsi dell'intero cadavere. Abby (Pauley Perrette) scopre intanto che la stessa arma usata per l'omicidio è collegato ad altri due delitti, dettaglio che fa pensare ad un sicario professionista. I sospetti ricadono su Hathaway (Kevin Pollak), arrestato anche grazie a Willis per uno schema Ponzi con cui ha frodato la Finanza. Messo alle strette, Gibbs è costretto ad informare Fornell della colpevolezza di Hicks e del suo errore. L'ex agente però non può prendere parte alle indagini e deve fidarsi di Gibbs e Sloane, ma la delusione di Fornell non gli permette di accettare. In seguito, la squadra riesce a scoprire che il prossimo bersaglio del sicario è Patrice (Chantelle Barry), una donna che ha fatto parte della giuria per il processo Hathaway, come le precedenti. La donna viene salvata e per un soffio Bishop (Emily Wickersham) non viene colpita dal killer, che viene ucciso da Gibbs. Il capo della squadra nota poi un ciondolo al collo di Patrice e realizza che era l'amante di Willis, intuendo che quindi il mandante è la moglie della vittima. A fine caso, Gibbs consegna tutto il materiale ottenuto su Hicks ed ottiene il suo aiuto per le indagini. Subito dopo, Sloane rimane travolta dallo scoppio di una bomba che uccide l'amica, l'avvocato di Hicks.

ANTICIPAZIONI DEL 20 MAGGIO 2018, EPISODIO 15 "TIENITI PIU' STRETTI I NEMICI"

In seguito alla morte di Jessica, la squadra sospetta subito di Gabriel Hicks. L'avvocato infatti aveva informato Sloane prima dell'esplosione di aver scoperto la verità sul suo cliente, scegliendo di lasciare il caso. Durante l'interrogatorio, Hicks nega tuttavia di non sapere nulla dell'omicidio del legale. Questo vuol dire che Gibbs e Fornell non potranno continuare se non avranno prove certe sul sospettato principale, visto che secondo Vance attirerebbero la stampa in modo negativo. Grazie ad Abby si scopre che Hicks ascoltava le telefonate di Jessica e che quindi sapeva che avrebbe incontrato Jack. Fra le chiamate è presente anche un'intervista con un detenuto, alcune prima della sua esecuzione. Si tratta di Paul Triff, l'ex compagno di cella di Hicks e pluriassassino, nonché il proprietario dell'appartamento acquistato da McGee. Intanto, Fornell pedina Hicks e lo colpisce con un pugno quando l'SI minaccia in modo velato la figlia dell'ex agente. Fornell svela però di aver approfittato dello scontro per inserire un tracciatore nel cappotto del criminale.

